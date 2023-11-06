У росіян близько 900 ракет, але є нюанс - Коваленко

Росія не зможе організувати, наприклад, масований пуск ракет типу Х-22/32, упевнений Олександр Коваленко.

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Коваленко вирішив трохи заспокоїти після повідомлення ГУР про величезний запас ракет у РФ / Колаж Главред, скріншот з відео

Російські окупанти, як раніше зауважували в українській розвідці, справді могли накопичити до 900 ракет для ударів по Україні, але в цій історії є один важливий нюанс - обмеження у пускових установках.

Як пише військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у Telegram, всього - за період повномасштабної війни - Росія застосувала проти України 954 ракети. Наймасовішою у застосуванні була ракета Х-101/555/55, після неї КРМБ "Калібр".

А ось ракети типу Х-22/32 Росія не зможе використовувати масово.

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"Своєю чергою, ракети Х-22/32 масово, сотнями, наприклад, ніколи не застосовувалися і не зможуть застосовуватися. Це обумовлено складним процесом підготовки ракети до застосування, що займає багато часу, обмеженою дальністю ефективного застосування, до 200 км і зносом самих носіїв, що вимагають після кожного вильоту так само серйозного обслуговування", - зазначив експерт.

Наразі Коваленко спостерігає поодинокі випадки пусків з ОТРК "Іскандер".

"На початку повномасштабного вторгнення в 2022 по Україні вони запускалися десятками, але вже як півтора року - одиницями. Чому так заошщаджують, маючи їх більше, ніж навіть Х-101/555/55? Складно відповісти, але пов'язано, мабуть саме з прив'язкою до пускових (установок - Главред)", - додав Коваленко.

За його словами, у РФ на озброєнні стоїть 160 пускових ОТРК "Іскандер". Більшість з них в модифікації з парним ракетним відсіком.

"Тобто, тільки за цим показником у росіян впритул ракет за загальною кількістю пускових і боєкомплекту до них. При цьому, у зоні бойових дій в Україні у окупантів в розпорядженні від 45 до 50 ОТРК "Іскандер", тобто, щонайменше вони повинні мати заготовлений боєкомплект зі 100 ракет", - написав експерт, додавши, що більшість з них повинні бути завжди боєготовими.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попів. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи"Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий Одесит".

Скільки ракет є в запасі у РФ

За даними української розвідки, зараз в Росії в запасах приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного і стратегічного рівня, які можуть уражати об'єкти на відстані у понад 350 кілометрів.

Генерал-майор Вадим Скібіцький уточнив, що у РФ є орієнтовно:

165 "Калібрів";

160 одиниць Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною;

290 одиниць "Іскандер-М" і "Іскандер-Д";

80 "Кинджалів";

150 ракет Х-22 / Х-32.

Торік показники запаси ракет у РФ були майже такі ж.

Як підкреслив колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко, країна-агресор готується до нових ракетних обстрілів України.

"Йдеться не лише про збільшення можливостей нашої протиповітряної та протиракетної оборони, а й про підготовку противника до розширення агресії та завдання ударів. Тому сказати, що ця зима буде легше, я не можу", - підкреслив український генерал.

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