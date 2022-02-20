Вдарить мороз, повалить сніг: українцям назвали дату різкого похолодання

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В Україні у понеділок, 21 лютого опади очікуються лише в західній частині країни.

За повідомленням Укргідрометцентру, в Карпатах прогнозується мокрий сніг, вдень у західних областях дощ, на решті території без істотних опадів.

Температура повітря вночі від 3° тепла до 2° морозу, у східних областях до 5° морозу. Вдень 6-11° тепла, в Карпатах вночі та вдень 0-5° морозу.

У Києві - без опадів, температура повітря вночі 0-2° тепла, вдень 7-9°.

У вівторок, 22 лютого, вночі в північних областях і Карпатах, вдень по всій Україні, крім сходу, невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом.

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Температура повітря вночі 0-5° тепла, на заході та сході країни 0-3° морозу. Вдень 6-11° тепла, на півдні країни до 13°, у західних областях 2-7° тепла. У Карпатах невеликий мокрий сніг, температура вночі та вдень 1-6° морозу.

У Києві - невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом, температура повітря вночі 3-5° тепла, вдень 7-9°.

"З 21 до 23 лютого переміщення атмосферних фронтів з північного заходу на південний схід України принесе вітряну погоду, а часом опади у вигляді мокрого снігу і дощу", — розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що за прогнозом нинішня зима в Україні буде на 2-3 градуси тепліше звичайного, а в лютому взагалі може прийти весна.

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