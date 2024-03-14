Удари Росії по HIMARS і Patriot: експерти знайшли один нюанс

Російські загарбники вдосконалили дорозвідку, вважають аналітики.

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РФ нібито знищила кілька пускових Patriot / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Defense.gov

Росія удосконалила удари по українській військовій техніці у прифронтовій зоні, вважають аналітики Defense Express.

Експерти, зокрема, зауважили, що протягом останніх тижнів у ЗМІ зʼявлялася інформація про вдалі атаки окупантів на пускові установки Patriot та HIMARS.

У цьому контексті аналітики виділили один обʼєднувальний фактор.

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"Всі ці епізоди поєднує одне - прифронтова зона на глибині у 40+ кілометрів, використання БПЛА для виявлення чи дорозвідки у випадку отримання інформації з інших джерел, наприклад, агентури, а також наведення. А також доволі незначний час у декілька десятків хвилин від зупинки об'єктів до удару по них", - йдеться у повідомленні Defense Express.

Що відомо про Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія. Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Зокрема машини, які ворог класифікував як машини зенітного ракетного комплексу С-300 були уражені під час зупинки й були скупчені. Обʼєкти, схожі на HIMARS, також знаходились на стаціонарній позиції й не були замасковані, зауважили експерти.

За їхніми словами, у всіх випадках ворог використовував однаковий БПЛА, який може працювати на глибині у десятки кілометрів у тилу.

У виданні наголошують, що противник мінімізував час від моменту виявлення цілей до удару.

Знищення Patriot

9 березня Міністерство оборони Росії опублікувало кадри, на яких нібито російські війська вдарили ракетами "Іскандер" по українській зенітно-ракетній установці С-300 поблизу Покровська Донецької області.

Російські джерела поширили додаткові відеозаписи наслідків удару, на яких нібито видно знищені німецькі вантажівки MAN KAT1, які можуть бути використані як база для пускових установок ППО Patriot.

Американські аналітики Інституту вивчення війни не можуть це підтвердити.

За словами ексзаступниці міністра оборони Ганни Маляр, ця інформація військового характеру публікується з розвідувальною метою. За її словами, у ситуації з нібито знищеними ЗРК Patriot противник очікує публічної реакції, однак Київ на це не реагує.

"Приміром, новини про нібито знищені наші військові об'єкти, військову техніку чи озброєння. Повідомляють певні джерела про нібито знищення росіянами, скажімо, установки Patriot. І очікують на реакцію наших ЗСУ або хоча б когось публічного. Будь-яка інформація в цій ситуації - спростування, підтвердження, уточнення - працює проти нас. Тому формула відповіді - не підтверджуємо, і не спростовуємо - свідчить про те, що інформаційний гачок не заковтнули", - додала Маляр.

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