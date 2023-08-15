Удар по військовій базі під Маріуполем: 50 окупантів привезли в лікарню, 13 померли

Російські загарбники всю ніч розбирали завали і вивозили поранених та загиблих. Внаслідок удару також було знищено багато техніки ворогів.

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13 окупантів ліквідовано ударом по базі під Маріуполем/ колаж: Главред, фото: ОПБр імені Богдана Хмельницького, "Радіо Свобода"

Після прильоту по базі російських окупантів у селі Юр’ївка, що розташоване всього за два десятки кілометрів від тимчасово окупованого Маріуполя на Донеччині, до маріупольської лікарні привезли 50 поранених російських загарбників.

13 з поранених окупантів уже померли у медзакладі. Про це розповіли у Маріупольській міській раді.

Удар по базі окупантів відбувся у понеділок, 14 серпня. Частину поранених загарбників розмістили у селищі Мангуш, частину – в Маріуполі.

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"Окупантів розмістили у міській лікарні №2 (МКР-17). З них 13 вже померли. У Мангуші лікарня забита, щодо померлих то відомо про 5 окупантів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загарбники всю ніч розбирали завали і вивозили поранених, витягували тіла та знищену техніку.

"За кількістю автобусів та вантажівок, маркованих "300", кількість уражених велика. Крім того, спалена військова техніка. Про поранення цивільних інформації не має", – розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, під Маріуполем був приліт по базі військових РФ. Сталося влучання по базі "Хвиля" у Юр'ївці Донецької області недалеко від Маріуполя, де розміщувалися російські окупанти. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що росіяни спочатку хотіли замовчати цю подію, але врешті-решт все ж повідомили про "приліт".

Вибухи на окупованих територіях

Нагадаємо, 12 серпня Кримський міст був весь у диму і було чути вибухи. Рух автотранспорту Кримським мостом російські окупанти тимчасово перекрили. Після цього до мосту помчали катери берегової охорони. Окупанти повідомляли, нібито вони знищили кілька ракет, які летіли у бік моста.

Також повідомлялося, що у ніч на 13 серпня ЗСУ вгатили по двох складах БК і скупченню окупантів в Олешках. Гучні вибухи не припинялися дуже довго, адже після влучання на складах боєкомплекту почалася детонація.

13 серпня у Маріуполі партизани спалили базу окупантів. Внаслідок підпалу бази російських загарбників серед окупантів були потерпілі, також була знищена ворожа техніка.

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