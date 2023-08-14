Десятки окупантів злетіли у повітря: під Маріуполем приліт по базі військових РФ

Сталося влучання по базі Хвиля, де розміщувалися російські окупанти.

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Приліт по базі окупантів під Маріуполем / Колаж: Главред, Фото: t.me/andriyshTime

У захопленій РФ Юр'ївці Донецької області, недалеко від Маріуполя, прогримів потужний вибух, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його даними, відбулося влучання по базі, де розміщувалися російські окупанти. Про це він написав у Telegram.

"Юр'ївка. Бавовна. Наслідки. На зараз. Попадання в табір окупантів у таборі "Хвиля". Дуплет. Жоден місцевий не постраждав, якщо не вважати вікна постраждалими. Натомість окупантів рахунок на десятки вже. Просто чудово", - розповів він про втрати росіян.

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Він додав, що росіяни спочатку хотіли замовчати цю подію, але врешті-решт все ж повідомили про "приліт".

Також повідомляється, що в сусідньому Урзуфі кілька разів спрацьовувала ППО.

Приліт по базі окупантів / t.me/andriyshTime

Раніше повідомлялося, що в Луганську прогриміла потужна "бавовна": над містом стовпи чорного диму. У тимчасово окупованому місті Луганську прогриміли вибухи. Як пишуть місцеві Telegram-канали, над містом піднімаються стовпи жирного чорного диму.

Нагадаємо, українські військові потужно вдарили по російських загарбниках у тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області. Під час" прильотів " російські окупанти зазнали втрат серед особового складу.

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