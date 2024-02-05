Удар по окупантах у Лисичанську: спливли нові подробиці щодо 'двохсотих'

У Росії обурюються, що свої ж "злили" координати Пасічника та інших колаборантів.

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ЗСУ вдарили по сходці окупантів у Лисичанці / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Унаслідок удару ЗСУ по топ-колаборантах у Лисичанську ліквідовано щонайменше 30 зрадників, зізнаються в російських провоєнних колах.

Ба більше, окупанти підозрюють, що по колабораційній "владі" навели свої ж - ціллю атаки начебто був ватажок бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник, однак того попередили.

Стверджується, що внаслідок удару ліквідовано, крім Потелещенка, ще 32 зрадники. Серед них нібито не тільки "депутати", а й офіцери, а також "серйозні московські гості з-поміж військових". Їхні прізвища не називають нібито через страх "дестабілізації" у вищих військових колах Росії.

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У російській ФСБ підозрюють, що координати окупантів могло злити оточення іншого колаборанта Ігоря Плотницького, у якого напружені стосунки з Пасічником.

Удар по окупантах у Лисичанську

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Лисичанську було знищено співробітників ФСБ і командирів окупантів. У захопленому Лисичанську внаслідок вибуху в будівлі знищено близько сотні окупантів РФ.

Приліт був у той час, коли окупанти зібралися в ресторані. Причому список загиблих у ресторані складають самі окупанти.

"Заклад, про який ідеться, окупанти використовували у своїх цілях. У ньому вони харчувалися і проводили наради. Пекарня почала функціонувати вже після окупації міста. Її запустили, щоб випікати хліб для фронту...", - уточнив представник військової адміністрації міста.

Пізніше стало відомо, що внаслідок удару по ресторану було ліквідовано так званого "міністра надзвичайних ситуацій "ЛНР" Олексія Потелещенка. Також у росЗМІ писали про 28 "двохсотих".

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