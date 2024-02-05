Знищений 'міністр ЛНР' та десятки гауляйтерів: нові деталі вибуху в Лисичанську

Російські ЗМІ підтвердили знищення 28 колаборантів та російських гауляйтерів в тимчасово окупованому Лисичанську.

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Внаслідок удару по Лисичанську загинув "міністр надзвичайних ситуацій ЛНР" / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, МНС Росії

Внаслідок удару по ресторану в тимчасово окупованому Лисичанську Луганської обалсті загинув так званий "міністр надзвичайних ситуацій ЛНР" Олексій Потелещенко. Про це повідомляють росЗМІ.

Удень 5 лютого російські ЗМІ заявили: міністр НС ЛНР Потелещенко "загинув під час удару по пекарні". Про це пише "ТАСС", посилаючись на слова представника відомства.

Фото: скріншот

Також там повідомляють, що кількість загиблих в результаті удару становить 28 осіб.

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Журналіст Денис Казанський у своєму Телеграмі вказує на те, що російська пропаганда кілька днів приховувала смерть Потелещенка.

"Незрозуміло, навіщо пропагандисти кілька днів брехали про "удар по мирних жителях", продовжують брехати про "удар по пекарні", "день народження простого пекаря" тощо. Адже було зрозуміло, що загибель "міністра ЛНР" не приховати і все одно стане відомо, хто там насправді був. Покійному треба вручити премію Дарвіна, звичайно. Відзначати днюху в прифронтовому місті і зібрати на п'янку натовп гауляйтерів - це просто 10 з 10", - пише Казанський.

Крім того, він вказує на те, що за словами російської пропагандистки Кашеварової в кафе з "міністром МНС ЛНР" було багато силовиків. Майже всі загинули.

"Каже, що гауляйтерів здали місцеві. Ще одне підтвердження, що жителі окупованого Донбасу ненавидять російських окупантів і здають їх українській армії", - резюмував Казанський.

Фото: скріншот

Потелещенко призначений на "міністерську посаду" в так званій "ЛНР" у вересні минулого року.

Удар по Лисичанську - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час збору окупантів у ресторані Adriatic у захопленому РФ Лисичанську Луганської області ресторан був атакований.

Російські пропагандисти поширювали інформацію про те, що Збройні сили України вдарили по пекарні міста. Однак радник мера Маріуполя Петро Андрющенко уточнював, що це ще один фейк ворога - за його словами удар припав на ресторан із колаборантами.

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