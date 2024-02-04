Накрили збіговисько окупантів: деталі удару по ресторану в захопленому Лисичанську

Ресторан Adriatic окупанти використовували у своїх цілях, пояснили у військовій адміністрації.

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Результат прильоту по окупантах у ресторані Adriatic / Новини Донбасу

Під час збору окупантів у ресторані Adriatic у захопленому РФ Лисичанську Луганської області по закладу було завдано удару.

Точку також використовували з метою випікання хліба для ворожих військ, йдеться в матеріалі Суспільне Донбас.

Як розповіли переселенці з Лисичанська, на одному з відео, опублікованому окупантами РФ, вони впізнали заклад - ресторан під назвою Adriatic. Він був розташований у районі Лисичанського нафтопереробного заводу.

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Подробиці удару по окупантах

Зі свого боку в Лисичанській міській військовій адміністрації уточнили, що пекарню окупанти організували в закладі вже після захоплення міста.

"Заклад, про який ідеться, окупанти використовували у своїх цілях. У ньому вони харчувалися та проводили наради. Пекарня почала функціонувати вже після окупації міста. Її запустили, щоб випікати хліб для фронту...", - уточнив представник військової адміністрації міста.

Він каже, що приліт був у той час, коли окупанти зібралися в ресторані. Причому список загиблих у ресторані складають самі окупанти.

За інформацією від місцевих жителів, які зараз виїхали з міста, у списку є прізвище власника закладу - місцевого бізнесмена, який мав у Лисичанську також магазини. Крім того, місцеві впізнали прізвище чоловіка, який працював у "податковій", створеній окупантами в місті.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ розгромили батальйон Ахмат у Лисичанську. У населеному пункті Лисичанськ завдано удару по підрозділу батальйону Ахмат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Лисичанську було знищено співробітників ФСБ і командирів окупантів. У захопленому Лисичанську внаслідок вибуху в будівлі знищено близько сотні окупантів РФ.

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