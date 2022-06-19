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Готові домовитися з Путіним у будь-який момент: Жданов сказав, від кого з політиків можна чекати"зради"

19 червня 2022, 01:36

Військовий експерт Олег Жданов закликав ділити партнерів України на тих, хто співчуває, та тих, хто допомагає.

Еданов пояснив, чи є ризик
Жданов пояснив, чи є ризик "зради" з боку Заходу / Фото president.gov.ua, УНІАН

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що не можна виключати того, що деякі західні лідери можуть піти на угоду з господарем Кремля Володимиром Путіним за спиною України.

На думку Жданова, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон вважають, що "все швидко порішають з Путіним, і за гроші Путін стане білим і пухнастим".

"Це ті два політики, які в будь-який момент готові домовитися з Путіним", - сказав військовий експерт в інтерв'ю Obozrevatel.

"Або вони корумповані з боку РФ. Наприклад, журнал Bild фактично звинуватив Шольца у відмиванні російських грошей, коли той був помічником Меркель в її останню каденцію. До речі, вони давали свідчення, їх заслуховував бундестаг. Тому я не дивуюся, що ці два політики не просто не припиняють зв'язків з Путіним, але ще і намагаються чинити тиск на нас: чи не хочете ви подумати про компроміси і погодитися на умови Росії?", - додав Жданов.

Військовий експерт закликав ділити партнерів України на тих, хто співчуває, та тих, хто допомагає.

Візит Макрона, Шольца і Драгі в Україну - про що заявили політики

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв не примушувати Україну до мирних переговорів з Росією.

Також Макрон заявив що Франція, Німеччина, Італія та Румунія виступають за негайне надання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу для України.

Канцлер ФРН Олаф Шольц після візиту до Києва заявив, що "мир під диктовку" на умовах, нав'язаних Росією в односторонньому порядку, неможливий. При цьому Шольц назвав очікування Кремля, що РФ вдасться захопити частину українських територій і потім дочекатися змін з плином часу, "ілюзією Путіна".

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