Вбивство Ірини Фаріон: під час обшуку у справі знайдено пістолет з патронами

Під час обшуку у справі вбивства Фаріон було знайдено вогнепальну зброю.

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Суд арештував зброю, знайдену під час обшуку / колаж: Главред, фото: instagram.com/iryna__farion, скріншот з відео

Під час останнього обшуки у справі вбивства Ірини Фаріон правоохоронці знайшли пістолет та набої. Адреса квартири прихована.

Про це йдеться у судовій ухвалі про накладення арешту.

Наразі невідомо, чи саме із арештованого пістолета стріляли у Ірину Фаріон. Однак, що цікаво, знайдені набої калібру 9 мм відповідають тим, якими влучили у Ірину Фаріон.

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Хто така Ірина Фаріон? Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".

Як вказано у судовій ухвалі, під час чергового обшуку, який провели 14 серпня, правоохоронці знайшли:

мобільні телефони IPHONE 11 та IPHONE 7 з сім-картками,

планшет марки Lenovo,

пістолет Форт 12-Р з магазином 12 набоїв 9 ПА, 138 набоїв 9ПА,

наждачний папір, свердла, викрутки, штангенциркуля,

4 пружини, 3 протирки, 1 шомпол,

2 книжечки,

1 пару червоних рукавиць,

3 гумові кульки,

дві коробки марки Sara,

коробки до мобільних телефонів.

Раніше на місці злочину правоохоронці знайшли гільзу від кулі калібром 9х18 мм. Слідство припускало, що постріл було здійснено зі переробленого стартового пістолета.

Вбивство Ірини Фаріон Вбивство Ірини Фаріон скоєно 19 липня 2024 року о 19:30 у Львові на вулиці Томаша Масарика - її поранив невідомий в потилицю із застосуванням вогнепальної зброї.

О 23:30 за місцевим часом мовознавиця померла в лікарні.

Похорон Ірини Фаріон відбувся 22 липня 2024.

25 липня у Дніпрі затримано 18-річного підозрюваного у вбивстві — В'ячеслава Зінченка.

Наразі хлопець перебуває під вартою, слідство вважає його виконавцем злочину.

Слідство розглядає дві версії мотивів убивства: "громадська, політична діяльність" і "особиста неприязнь".

Стверджують, що вбивця чи його спільник понад тиждень стежив за будинком, в якому мешкала Фаріон, і ретельно спланував напад.

Вбивство Ірини Фаріон - останні новини

Нагадаємо, що 26 липня суд обрав запобіжний захід підозрюваному. Його триматимуть під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

Напередодні суд дав відповідь, чи відкриє справу проти доньки Фаріон. Галицький районний суд Львова розглянув скаргу адвокат підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Він через суд домагався відкриття справи проти її доньки. Причиною стали нібито погрози на адресу його клієнта.

Донька Фаріон раніше висловилась про ймовірного вбивцю. Донька Фаріон зазначила, що хотіла побачити людину, яка вбила її маму. За її словами, для неї головне було – поговорити з ймовірним вбивцею, щоб потім "мати, що сказати своїм дітям". Софія Особа зазначила, що Зінченко веде себе надто самовпевнено і не демонструє жодного почуття провини за скоєний злочин.

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