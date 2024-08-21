Погрожувала вбивством: суд дав відповідь, чи відкриє справу проти доньки Фаріон

Суд остаточно визначився, чи розгляне скаргу адвоката підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, та відкриє справу проти її доньки.

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Суд визначився, чи відкриватимуть справу проти доньки Фаріон / Колаж: Главред, фото: скріншот, facebook.com/sofiya.semchyshyn, facebook.com/farioniryna

Галицький районний суд Львова розглянув скаргу адвокат підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Він через суд домагався відкриття справи проти її доньки. Причиною стали нібито погрози на адресу його клієнта.

Як йдеться в ухвалі суду від 16 серпня, остаточним рішенням стало не відкривати справу та не задовільняти скаргу адвоката.

Із заявою про злочин адвокат звернувся до поліції 5 серпня.

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Скарга полягала в тому, що 26 липня у перерві судового засідання, під час якого його підзахисному В’ячеславу Зінченку обирали запобіжний захід, донька загиблої в присутності журналістів, прокурорів та інших осіб погрожувала підозрюваному вбивством.

Захисник звернувся до суду, адже відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР не були внесені і досудове розслідування за вказаною заявою про злочин не розпочалось. Адвокат мав на меті оскаржити це та зобов’язати поліцейських відкрити справу.

Вбивство Ірини Фаріон Вбивство Ірини Фаріон скоєно 19 липня 2024 року о 19:30 у Львові на вулиці Томаша Масарика - її поранив невідомий в потилицю із застосуванням вогнепальної зброї.

О 23:30 за місцевим часом мовознавиця померла в лікарні.

Похорон Ірини Фаріон відбувся 22 липня 2024.

25 липня у Дніпрі затримано 18-річного підозрюваного у вбивстві — В'ячеслава Зінченка.

Наразі хлопець перебуває під вартою, слідство вважає його виконавцем злочину.

Слідство розглядає дві версії мотивів убивства: "громадська, політична діяльність" і "особиста неприязнь".

Стверджують, що вбивця чи його спільник понад тиждень стежив за будинком, в якому мешкала Фаріон, і ретельно спланував напад.

За словами представника поліції, вона просила відмовити у задоволенні скарги. Аргументом стало те, що в ході проведеної перевірки загроз життю та здоров`ю підозрюваного не встановлено.

"В результаті проведення аналізу відеоматеріалів із судового слухання від 26 липня встановлено, що донька вбитої, будучи у підвищеному психоемоційному стані, постійно запитувала затриманого про те, чому він вбив її матір. Натомість підозрюваний демонстративно показав їй язика, що у свою чергу дуже обурило її. Жінка почала словесну перепалку, в котрій не було прямих явних погроз життю і здоров'ю підозрюваного", - йдеться в тексті ухвали.

Однак клопотання слідчого у забезпеченні особистої охорони підозрюваному 31 липня Галицький райсуд Львова задовольнив.

Як результат, його було переміщено з ДУ "Львівська установа виконання покарань (№19)" до ІТТ №4 ГУНП у Львівській області, де він і перебуває.

"Тим самим було забезпечено особисту охорону підозрюваному. Наразі, за даними слідства та суду, відсутні будь-які прямі загрози його життю та здоровʼю", - сказано в ухвалі.

Хто така Ірина Фаріон? Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".

Вбивство Ірини Фаріон - останні новини

Як відомо, 26 липня суд обрав запобіжний захід підозрюваному. Його триматимуть під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

Зазначається, що за клопотанням Львівської обласної прокуратури Галицьким райсудом м. Львів взято під варту 18-річного мешканця м. Дніпра, який підозрюється в умисному вбивстві громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон.

Дочка Фаріон заявила, що хоче поговорити із вбивцею мами і дещо у нього запитати. Також вона підкреслила, що коли дізналась про затримання підозрюваного, то не відчувала страху, а тільки лють.

Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон все ж зазначає, що її син не мав мотивів для вбивства Ірини Фаріон, у нього не було якихось політичних розбіжностей.

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