Вбивці українців: імена навідників ракет РФ на будинки та цивільні об'єкти

Інженери РФ наводять крилаті ракети на цивільні об'єкти в Україні / vpk.name

Опубліковані імена російських інженерів, які займаються наведенням крилатих ракет, якими окупанти б'ють по житлових будинках і цивільних об'єктах в Україні.

Імена кількох десятків фахівців зі складу секретного підрозділу Головного обчислювального центру (ГВЦ) ЗС РФ публікує видання The Insider, яке провело спільне розслідування з Bellingcat і Der Spiegel.

Розслідувачі з'ясували, що фахівці з досвідом роботи в сфері інформаційних технологій зареєстровані за офіційною адресою російського Генштабу в Москві.

Схема роботи секретного підрозділу ГВЦ

У матеріалі уточнюється, що згідно з метаданими телефонних розмов начальника ГВЦ генерал-майора Роберта Баранова, кожен раз перед запуском ракет йому дзвонили з номера якогось полковника Ігоря Багнюка. Він у свою чергу спілкувався з більш ніж 20 військовими інженерами з ГВЦ.

При цьому секретний підрозділ складається з трьох команд, які програмують польоти одного конкретного типу ракет.

Інженери-вбивці МО РФ / theins.ru

The Insider уточнює, що з деякими з них вдалося зв'язатися, але вони заперечують, що працюють на військових і мають відношення до ударів по Україні. Їх безпосереднім командиром є полковник Ігор Багнюк.

Імена російських інженерів-убивць

ЗМ-14 ("Калібр", морського базування):

Іван Попов;

Матвій Любавін;

Роман Курочкін;

Катерина Чугунова;

Сергій Ільїн;

Юрій Ніконов;

Георгій Старостін;

Дмитро Тихонов;

Микола Тарасов;

Ігор Гроза.

9М728 (р-500, оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер", наземного базування):

Олексій Михайлов;

Павло Обухів;

Ельвіра Обухова;

Микита Поплавський;

Віктор Яскелайнен;

Олександр Григорян;

Володимир Петров;

Артем Веденов.

Х-101 (повітряного базування):

Артем Чернов;

Олексій Бетехтін;

Андрій Іванютін;

Антон Чуликов;

Ольга Письменська;

Павло Васильєв;

Олексій Волков;

Антон Шатун;

Станіслав Мінков.

/ theins.ru

/ theins.ru

Нагадаємо, ракетна атака російських окупантів по Києву сталася в середу, 19 жовтня.

У місті були чутні гучні вибухи. У мережі повідомили про серію вибухів.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що Сили оборони збили над столицею кілька ворожих ракет.

Зазначимо, що над Чернігівською областю українські військові ліквідували дві ворожі ракети. Про це повідомляє оперативне командування"Північ".

"Сили оборони Чернігівщини збили над Коптями дві ракети", - йдеться в повідомленні.

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