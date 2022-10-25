УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Вбивці українців: імена навідників ракет РФ на будинки та цивільні об'єкти

25 жовтня 2022, 07:57

Секретний підрозділ МО РФ складається з трьох команд, які програмують польоти одного конкретного типу ракет.

Ту-95, Росія, крилата ракета, бомбардувальник
Інженери РФ наводять крилаті ракети на цивільні об'єкти в Україні / vpk.name

Опубліковані імена російських інженерів, які займаються наведенням крилатих ракет, якими окупанти б'ють по житлових будинках і цивільних об'єктах в Україні.

Імена кількох десятків фахівців зі складу секретного підрозділу Головного обчислювального центру (ГВЦ) ЗС РФ публікує видання The Insider, яке провело спільне розслідування з Bellingcat і Der Spiegel.

Розслідувачі з'ясували, що фахівці з досвідом роботи в сфері інформаційних технологій зареєстровані за офіційною адресою російського Генштабу в Москві.

Схема роботи секретного підрозділу ГВЦ

У матеріалі уточнюється, що згідно з метаданими телефонних розмов начальника ГВЦ генерал-майора Роберта Баранова, кожен раз перед запуском ракет йому дзвонили з номера якогось полковника Ігоря Багнюка. Він у свою чергу спілкувався з більш ніж 20 військовими інженерами з ГВЦ.

При цьому секретний підрозділ складається з трьох команд, які програмують польоти одного конкретного типу ракет.

навідник
Інженери-вбивці МО РФ / theins.ru

The Insider уточнює, що з деякими з них вдалося зв'язатися, але вони заперечують, що працюють на військових і мають відношення до ударів по Україні. Їх безпосереднім командиром є полковник Ігор Багнюк.

Імена російських інженерів-убивць

ЗМ-14 ("Калібр", морського базування):

  • Іван Попов;
  • Матвій Любавін;
  • Роман Курочкін;
  • Катерина Чугунова;
  • Сергій Ільїн;
  • Юрій Ніконов;
  • Георгій Старостін;
  • Дмитро Тихонов;
  • Микола Тарасов;
  • Ігор Гроза.

9М728 (р-500, оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер", наземного базування):

  • Олексій Михайлов;
  • Павло Обухів;
  • Ельвіра Обухова;
  • Микита Поплавський;
  • Віктор Яскелайнен;
  • Олександр Григорян;
  • Володимир Петров;
  • Артем Веденов.

Х-101 (повітряного базування):

  • Артем Чернов;
  • Олексій Бетехтін;
  • Андрій Іванютін;
  • Антон Чуликов;
  • Ольга Письменська;
  • Павло Васильєв;
  • Олексій Волков;
  • Антон Шатун;
  • Станіслав Мінков.
Вбивці українців: імена навідників ракет РФ на будинки та цивільні об'єкти
/ theins.ru
Вбивці українців: імена навідників ракет РФ на будинки та цивільні об'єкти
/ theins.ru

Нагадаємо, ракетна атака російських окупантів по Києву сталася в середу, 19 жовтня.

У місті були чутні гучні вибухи. У мережі повідомили про серію вибухів.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що Сили оборони збили над столицею кілька ворожих ракет.

Зазначимо, що над Чернігівською областю українські військові ліквідували дві ворожі ракети. Про це повідомляє оперативне командування"Північ".

"Сили оборони Чернігівщини збили над Коптями дві ракети", - йдеться в повідомленні.

Читайте ще:

крилаті ракети війна Росії та України ракетний удар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:35

Застрелили через двері: з'явилися деталі страти окупантами РФ відомого диригента в Херсоні

08:27

Президент Німеччини Штайнмаєр прибув з офіційним візитом в Україну

08:06

ЗСУ вдарили у розташування "кадирівців" на Херсонщині: 60 загарбників поранені, близько 40 загинули

07:57

Вбивці українців: імена навідників ракет РФ на будинки та цивільні об'єктиВідео

07:11

В Україні підірвався на міні окупант-сапер, який раніше "відзначився" в Чечні, Югославії та Сирії

Реклама
06:34

Пригожин створює структуру, яка може загрожувати владі Путіна - ISW

06:23

Столицю Росії можуть перенести в Нижній Новгород або ЄкатеринбургПогляд

05:36

Путін підписав собі і Росії смертний вирок: астролог назвав дату початку кінця

05:20

Аджика, від якої слинки потечуть: найпростіший рецепт неймовірної закускиВідео

05:07

Як найкраще заряджати смартфон, щоб продовжити термін служби акумулятора

04:15

"Неслухняні фото в ліжку": Кайлі Дженнер показалася в шаленому корсеті без ліфчика

03:56

Чи вигідно Заходу, щоби Путін вдарив ядерною зброєю по Україні - відповідь експертаВідео

03:40

Неприємності і серйозні конфлікти: астролог розповіла, кому чекати біди в молодик 25 жовтняВідео

03:20

Смачніше Олів'є в 10 разів: бомбічний салат на Новий рік 2023 - легкий рецептВідео

03:10

Навіщо вороги оголосили в Херсоні евакуацію жителів: пояснення експерта

02:40

"Потоп" з аномалією: українців ошелешили несподіваним прогнозом і назвали датиВідео

02:07

Вікторія Бекхем задерла ногу в латексному костюмі кішки зі змійкою на причинному місціВідео

01:35

Низький рівень життя призводить до агресії: Пономарьов пояснив, якою має стати РосіяВідео

00:51

Прикмети на 25 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб гроші залучитиВідео

24 жовтня, понеділок
23:59

Зима стане найскладнішою в історії України - ЗеленськийВідео

Реклама
23:45

Червоний манікюр невимовної краси: 8 дивовижних варіантів на осінь 2022

23:36

"Зірвали операцію на зльоті": Кулеба розповів, як РФ зганьбилася через вкидання про "брудну бомбу"Відео

23:10

"Чекайте": Медведєв натягнув чорний плащ і почав погрожувати УкраїніВідео

22:36

Україна ламає другу армію світу: Зеленський розповів, як Росія зазнала краху і стала прохачемВідео

22:01

Кароль показала рідкісні фото з дорослим сином

21:59

"Будить в мені спрагу": 43-річна Пінк в бікіні розпливлася під мексиканським сонцем

21:58

Хотіли скувати війська РФ, але завдали міцного удару: Сирський про операцію ЗСУ на Харківщині

21:56

Не бачать жодних ознак: у США не вірять, що Росія планує застосувати ядерну зброю в УкраїніВідео

21:55

Ціни стануть захмарними: в Україні може зникнути популярний вид борошнаВідео

21:30

"Топити українських дітей": у чому прорахувався пропагандист КрасовськийПогляд

21:09

"Одне здивування": Симоньян шокувала відповіддю на заклик "вбивати і топити" українських дітейВідео

20:57

Зірка Білявки в законі показала рідкісне фото сина-двійника

20:56

"Гетьман пробиває дно": у Мережі розлютилися на привітання Порошенка Сі Цзіньпіна з переобранням

20:34

На Україну чекає найгірша зима в історії: у Нафтогазі прогнозують перебої зі світлом та опаленнямВідео

20:17

У Зеленського жорстко проїхалися по Росії і назвали єдиний спосіб покінчити з шантажемВідео

20:10

Прикмети на 26 жовтня: які 2 речі не можна робити, щоб не привернути неприємностіВідео

20:07

"Просто абсурд": Столтенберг розніс заяви РФ про підготовку Україною "брудної бомби"Відео

19:55

Увірветься потепління: синоптики назвали дату останнього теплого дня в Україні

19:54

"Ох, мадам Саркозі!": Карла Бруні в крихітних трусиках похвалилася фігурою на пляжі

19:44

ЗСУ контрнаступають на Херсонщині, війська РФ готуються до втечі - перехоплення ГУРВідео

Реклама
19:38

Марк Фейгін. Вісім місяців війниВідеоблоги

19:26

Їм обертаються вслід: 4 знаки зодіаку, які завжди на стилі

19:22

У Генштабі розповіли, які населені пункти ЗСУ звільнили на ДонбасіВідео

19:00

Зеленський звернувся до Ізраїлю: закликав зробити вибір між Києвом і Москвою та надати Україні ППОВідео

18:44

"Запаси скорочуються": Зеленський розповів, скільки ракет Росія випустила по УкраїніВідео

18:29

Не пощастило, не зрослося: 5 жіночих імен, які приносять нещастя

18:10

Конкурент Волочкової: путініст Пєвцов розтягнувся в кострубатому шпагаті

17:56

Під загрозою Київ, Львів і Польща: окупанти показали карту радіуса ураження "брудної бомби"Відео

17:52

Військам Путіна загрожує неминуча поразка у Херсоні - колишній головком армії БританіїВідео

17:51

"Понаїхали, б...": співачка Наргіз обматюкала КіркороваВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопад
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти