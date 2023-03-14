Лукашенко шукає "дах" і при першій же можливості зрадить Путіна - політолог

Самопроголошений президент Білорусі шукає для себе позицію, в якій він буде необхідним, щоб зберегтися незалежно від того, що відбуватиметься з РФ.

Лукашенко - "листоноша від Путіна", заявив Олександр Кочетков / Фото kremlin.ru

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко виступає в ролі посередника між Росією, Китаєм та Іраном. Таким чином він хоче забезпечити собі прихильність і захист Пекіна. Про це в інтерв'ю Главреду заявив політичний аналітик Олександр Кочетков.

За словами Кочеткова, Лукашенко - "листоноша від Путіна", але при цьому має і власну мету. Самопроголошений президент Білорусі шукає для себе позицію, в якій він буде необхідним, щоби зберегтися незалежно від того, що відбуватиметься з Росією.

"Він шукає "дах" у вигляді Китаю. Мовляв, з Китаєм всі рахуються, тому що він економічно потужний, тому Лукашенко хоче, щоб той навів дах над Білоруссю, особливо розуміючи наслідки всіх пертурбацій, які будуть відбуватися в РФ, тому що це безпосередньо впливатиме і на позицію Лукашенка", - пояснив Кочетков.

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Функція Лукашенка - спробувати вибудувати співтовариство, певний економічно-військовий союз між Росією, Іраном та Білоруссю, де остання буде посередником, припустив політолог.

Кочетков зазначив, що Іран не дуже хоче відправляти озброєння і складові для виробництва зброї безпосередньо Росії, але він це робить.

"А ось Білорусь формально не в стані війни, тому що хоч і бере участь в агресії Росії проти України, але не бере участі у військових діях. Тому їй літаками можуть щось доставити з Ірану, а далі вона вже передаватиме це безпосередньо Росії. Китай також не хоче безпосередньо цим займатися, він ніби над сутичкою", - сказав він.

Оскільки Лукашенко, на відміну від Путіна, не боїться зустрічатися з людьми, то виконує функцію модератора-посередника.

"Але, в першу чергу, він керується власними інтересами, і при першій же можливості зрадить Путіна, якщо буде впевнений в тому, що має "дах" Китаю", - резюмував Кочетков.

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко не хоче відкрито брати участь у війні РФ проти України. Тому жодні провокації на кордоні не змусять Білорусь вступити у війну, поки на це немає політичної волі, вважає білоруський журналіст і політолог Валерій Карбалевич.

Раніше Главред писав, що Кремль навряд чи зважиться влаштувати державний переворот у Білорусі, оскільки це дуже "ризикована гра". Політолог Валерій Карбалевич вважає, що, прибравши Лукашенка, РФ може отримати більш антиросійський режим, ніж зараз.

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