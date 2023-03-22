"Для всієї планети уроком буде": Лукашенко по-медведєвськи завив через військову допомогу Україні

Олександр Лукашенко висловився про плани Великобританії поставити в Україну снаряди зі збідненим ураном.

У Лукашенка "пригоріло" / скріншот YouTube

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко гнівно висловився про плани Великої Британії поставити в Україну снаряди зі збідненим ураном.

У коментарі прокремлівським ЗМІ він заявив, що відповідь на це "буде страшною".

"А Росія поставить нам боєприпаси зі справжнім ураном. Якщо вони божевільні, то вони цьому процесу дадуть поштовх. Ось найстрашніше і найнебезпечніше. Тому від безумства треба трошки йти в сторону. І як тільки ці боєприпаси вибухнуть на позиціях військ Росії, ось побачите – відповідь буде страшна", - заявив Лукашенко.

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Підлабузник Путіна також перейшов до стандартних "лякалок" у стилі Медведєва.

"Для всієї планети уроком буде. У Росії не тільки збіднений уран. Ви це прекрасно знаєте. Тому цей тренд в цій війні в плані ескалації і починати не треба. Треба рухатися, як Путін з Сі Цзіньпіном розмовляли, до мирного врегулювання. І російське керівництво, і одна з найбільших світових держав Китай, і багато-багато інших з цим згодні", - заявив Лукашенко.

Снаряди зі збідненим ураном для України: Путін бреше

Міноборони Великобританії заявило, що президент РФ Володимир Путін поширює завідомо неправдиву інформацію про постачання Україні снарядів зі збідненим ураном.

21 березня військове відомство анонсувало, що разом з бойовими танками Challenger-2 відправить в Україну бронебійні снаряди, що містять збіднений уран.

У той же день російський диктатор Володимир Путін в ході переговорів з Сі Цзіньпіном в Кремлі прокоментував цю заяву, сказавши, що "колективний Захід починає вже застосовувати зброю з ядерним компонентом".

На це представник Міноборони Великобританії відповів наступне:

Британська армія використовує збіднений уран у своїх бронебійних снарядах протягом десятиліть. Це стандартний компонент, який не має нічого спільного з ядерною зброєю чи потенціалом. Росія знає про це, але навмисно намагається дезінформувати".

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