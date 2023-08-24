Зеленського ще раз запитали про загибель Пригожина: реакція 'вбила'

Президент Володимир Зеленський винахідливо відповів на чергове прохання журналістів прокоментувати загибель ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.
На прес-конференції з президентом і прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стере Зеленський делікатно зауважив журналісту, що він уже не вперше чує запитання про Пригожина.
"У мене стільки запитують (про Пригожина - Главред), що таке відчуття, ніби я у нього на похоронах. Нічого доброго я про цих нелюдів ("вагнерівців" - Главред) сказати не можу. Чи суд в Гаазі, чи Божий суд, а в Росії є альтернатива - президент Путін", - відрізав Зеленський.відео дня
Український президент окремо додав, що вважає подальшу долю "обезголовлених" "вагнерівців" викликом для усіх країн, в тому числі й для Росії.
"20 тисяч - це те, що залишилося від "вагнерівців". 20 тисяч неконтрольованих людей - треба подумати, для кого це страшніше: для України, Польщі, Білорусі чи Росії? Ніхто не знає. Це буде загальний виклик", - висловився Зеленський.
Пригожин загинув
Літак з командним складом ПВК "Вагнер" впав 23 серпня у Тверській області. Повідомлялося, що серед загиблих був також власник найманців Євген Пригожин.
На Заході вважають, що літак було підбито ракетою класу "земля-повітря", що опосередковано підтверджує підозри бойовиків про збиття літака Пригожина російською ППО.
Путін підтвердив смерть Пригожина тільки через добу. Він відзначив, яким той був "талановитим", а також уїдливо висловив співчуття сім'ям загиблих.
Водночас глава МЗС Росії Сергій Лавров на тлі зростаючих підозр з боку Європи і самих членів ПВК щодо імовірного убивства Кремлем керівника "Вагнера" послав журналіста, який цим цікавився.
Одразу після перших звісток про загибель Пригожина його найманці почали повертатися з Білорусі в Росію.
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