Зеленського ще раз запитали про загибель Пригожина: реакція 'вбила'

"Вагнерівців", нікому не підпорядкованих, Зеленський вважає викликом і для самої Росії.

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Зеленський натякнув, що йому набридли розмови про ватажка "вагнерівців" / Колаж Главреда. Фото: Baza, скріншот відео

Президент Володимир Зеленський винахідливо відповів на чергове прохання журналістів прокоментувати загибель ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

На прес-конференції з президентом і прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стере Зеленський делікатно зауважив журналісту, що він уже не вперше чує запитання про Пригожина.

"У мене стільки запитують (про Пригожина - Главред), що таке відчуття, ніби я у нього на похоронах. Нічого доброго я про цих нелюдів ("вагнерівців" - Главред) сказати не можу. Чи суд в Гаазі, чи Божий суд, а в Росії є альтернатива - президент Путін", - відрізав Зеленський. відео дня

Український президент окремо додав, що вважає подальшу долю "обезголовлених" "вагнерівців" викликом для усіх країн, в тому числі й для Росії.

"20 тисяч - це те, що залишилося від "вагнерівців". 20 тисяч неконтрольованих людей - треба подумати, для кого це страшніше: для України, Польщі, Білорусі чи Росії? Ніхто не знає. Це буде загальний виклик", - висловився Зеленський.

Пригожин загинув

Літак з командним складом ПВК "Вагнер" впав 23 серпня у Тверській області. Повідомлялося, що серед загиблих був також власник найманців Євген Пригожин.

На Заході вважають, що літак було підбито ракетою класу "земля-повітря", що опосередковано підтверджує підозри бойовиків про збиття літака Пригожина російською ППО.

Путін підтвердив смерть Пригожина тільки через добу. Він відзначив, яким той був "талановитим", а також уїдливо висловив співчуття сім'ям загиблих.

Водночас глава МЗС Росії Сергій Лавров на тлі зростаючих підозр з боку Європи і самих членів ПВК щодо імовірного убивства Кремлем керівника "Вагнера" послав журналіста, який цим цікавився.

Одразу після перших звісток про загибель Пригожина його найманці почали повертатися з Білорусі в Росію.

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