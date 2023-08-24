Путін підтвердив загибель Пригожина, але не обійшлося без кривлянь

Путін фактично "поховав" усю ПВК, а про Пригожина згадував у минулому часі.

https://glavred.net/world/putin-podtverdil-gibel-prigozhina-no-ne-oboshlos-bez-krivlyaniy-10495576.html Посилання скопійоване

Путін помітно нервував / Колаж Главреда. Фото: Baza, Скріншоти Відео

Російський президент Володимир Путін підтвердив загибель свого кухаря, ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Сім'ям загиблих в "авіакатастрофі" він висловив співчуття.

У своєму коментарі пропагандистам, сидячи в бункері, Путін помітно нервував, постійно покашлюючи, а кремлівське кліше "неонацистський режим" ледь вимовив.

Варто наголосити, що глава РФ спершу не став прямо згадувати про загибель Пригожина - згадав тільки його ПВК "Вагнер".

відео дня

"Що стосується цієї авіаційної катастрофи, то перш за все хочу висловити слова щирого співчуття родинам усіх загиблих. Це завжди трагедія. Справді, якщо там перебували співробітники ПВК "Вагнер", хотів би відзначити, що це люди, які внесли істотний внесок у нашу спільну справу боротьби з "неонацистським режимом", - висловився агресор.

В кінці Путін цинічно додав, "поховавши" всю ПВК, що діяльність "вагнерівців" "пам'ятають, знають і ніколи не забудуть".

Потім російський президент почав згадувати самого Пригожина в минулому часі.

"Це була людина складної долі, і помилки у нього в житті були серйозні. (Але) домагався він результатів потрібних - і для себе, і тоді, коли я просив його про це, для спільної справи, як в ці останні місяці", - додав Путін.

Пригожина він назвав "талановитою людиною", "талановитим бізнесменом", яка "працювала не тільки у нас в країні, але і за кордоном, в Африці зокрема. (Пригожин) займався там дорогоцінними металами, камінням".

Путін додав, що чекає висновків слідчих органів з приводу події у Тверській області.

Дивіться, як Путін говорить про Пригожина і ПВК "Вагнер":

Пригожин загинув

Літак з Пригожиним впав увечері 23 серпня в Тверській області.

"Вагнерівці" вважають, що бізнес-джет ПВК було збито двома ракетами ППО. На Заході, своєю чергою, допускають, що за "авіакастрофою" може стояти Путін.

На тлі погроз обурених представників ПВК на адресу Кремля, який ті звинувачували у вбивстві їхнього "лідера", український Центр нацспротиву зробив заяву, що найманці після наради вирішили повернутися до Росії.

Оскільки у "вагнерівців" ще до виїзду в Білорусь відібрали все важке озброєння, їхні наміри нібито провести черговий збройний заколот у Росії не є здійсненними.

Вас можуть також зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.