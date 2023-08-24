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Лавров "спалахнув" після запитання про загибель Пригожина

Яна Ставська
24 серпня 2023, 20:52 оновлено 24 серпня, 21:05
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Лавров грубо відповів журналісту, який цікавився його думкою з приводу аварії літака з Пригожиним.
Лавров 'спалахнув' після запитання про загибель Пригожина
Лаврову не сподобалося запитання / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров проігнорував питання журналіста про смерть ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, а також його особистих зв'язках з найманцями.

Питання прозвучало від журналіста "Настоящего времени", коли Лавров покидав з охоронцями чергову прес-конференцію в ПАР.

Представник ЗМІ поцікавився у Лаврова, у яких зв'язках той перебував з Пригожиним, і уточнив його думку щодо загибелі головного "вагнерівця".

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"Як на інтересах Росії в Африці позначиться загибель Пригожина можлива? Наскільки близько ви співпрацювали з Пригожиним?"- запитав журналіст.

Однак російський міністр намагався якнайшвидше вийти з приміщення, а потім, вже, втім, у традиційному хамському тоні, перепитуючи щось у охоронців, грубо послав журналіста.

"Та звідки ви взялися,***?" - тільки відповів Лавров, єхидно посміхаючись на камеру. Журналістам так і не вдалося дізнатися його думку з приводу загибелі комадного складу ПВК "Вагнер".

Дивіться, як Лавров послав журналіста після питання про Пригожина:

Лавров 'спалахнув' після запитання про загибель Пригожина

Загинель Пригожина

Увечері 23 серпня в Тверській області впав бізнес-джет ПВК "Вагнер", у якому, за повідомленням росЗМІ, перебував ватажок найманців Євген Пригожин зі своєю свитою.

Повідомлялося, що літак було підбито двома ракетами ППО. В результаті події загинув весь екіпаж разом з Пригожиним.

Через добу російський президент Володимир Путін підтвердив загибель свого кухаря. Сім'ям загиблих в "авіакатастрофі" він висловив співчуття. У своєму коментарі пропагандистам, сидячи в бункері, Путін помітно нервував, постійно покашлюючи, а кремлівське кліше "неонацистський режим" ледь вимовив.

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війна в Україні Євген Пригожин Сергій Лавров війна Росії та України смерть Пригожина
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