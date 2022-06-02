Навіщо потрібно нарощувати поставки зброї в Україну: відповідь Зеленського

Володимир Зеленський висловився про постачання зброї / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Україні треба нарощувати поставки зброї через те, що в нашій країні вирішується, чи збережеться свобода в Європі, повідомив глава держави Володимир Зеленський під час відеовиступу на міжнародному форумі з безпеки GLOBSEC в Братиславі.

Він підкреслив, що Росія на території України намагається не просто вбивати людей, а "стерти сам факт того, що є наша держава, що є Україна. І що Україна прагне бути повноправною частиною об'єднаної Європи".

Президент також зазначив, що "це відверто антиєвропейська політика Росії", і це зобов'язує Європу реагувати, реагувати принципово.

Зеленський звернув увагу, що слід підтримувати Україну ще активніше - зброєю, фінансами, політично. При цьому він додав, що "поставки зброї необхідно нарощувати".

"Тому що саме на полі бою в Україні вирішується, чи збережеться свобода в Європі для всіх народів без винятку", - сказав Зеленський.

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За його словами, саме в ці дні, коли Росія програє у війні проти України, свобода європейців переможе на десятиліття вперед.

Зеленський підкреслив, що головним кроком для посилення єдності в Європі має стати надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу, а згодом і повноправне членство.

"Не може бути навіть спокуси у Росії допускати, що європейські країни не підтримають Україну в цьому питанні", - додав він.

Президент України зазначив, що якщо Росія відчує, що Європа "дає слабину і може залишити Україну без очевидно необхідного рішення про кандидатство, то це буде одним з найбільш дестабілізуючих факторів для континенту за весь час повномасштабної війни Росії проти України".

Він підкреслив, що головний сенс санкційних пакетів Європейського Союзу – це "не просто завдати шкоди Росії, а зробити Європу незалежною від Росії, обірвати всі критичні зв'язки між Росією і країнами Європи, які Москва використовує як зброю, в тому числі енергетичну".

"І тому я вважаю неприйнятним, що на обговорення санкційного пакету, зокрема шостого, витрачається стільки часу... Більше місяця!",- сказав він.

Зеленський зазначив, що добре, що шостий санкційний пакет нарешті затверджений, але він повинен запрацювати невідкладно, щоб можна було перейти далі, до підготовки вже сьомого санкційного пакету.

"Кожен зв'язок Європи з Росією, яка ще залишається, це мотузка, яку російська держава спробує перетворити на зашморг", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден прокоментував питання передачі Україні американських реактивних систем залпового вогню.

За словами американського лідера, США не будуть поставляти Україні РСЗВ дальністю в 300 кілометрів - тобто здатні руйнувати об'єкти на території Росії.

Далі, спікер російського диктатора Дмитро Пєсков заявив про те, що верхівка РФ не вірить заявам президента Володимира Зеленського про те, що Київ не збирається атакувати територію РФ за допомогою американських РСЗВ.

Водночас глашатай Путіна стверджував, що військові РФ вживають усіх заходів для "мінімізації ризиків у разі отримання Україною американських РСЗВ".

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