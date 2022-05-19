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У Зеленського назвали головну проблему Путіна і розкрили умову відновлення переговорів

19 травня 2022, 22:43

РФ може втратити статус держави, що має претензії на регіональне лідерство, не виключив Михайло Подоляк.

Зеленський Путін
Володимир Зеленський і Володимир Путін

Переговори між президентами України і Росії відбудуться, якщо така потреба буде в українського суспільства і українського президента Володимира Зеленського, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Безумовно, переговори між президентами України і Росії відбудуться, якщо буде потреба саме в України і українського президента. Тому що в РФ така конструкція влади, що будь-які переговори обов'язково повинні закінчитися на рівні людини, яка одноосібно приймає рішення", - сказав він в ефірі національного телемарафону в четвер.

Однак, за його словами, російський президент як і раніше не отримує всього обсягу інформації, яка могла б донести до нього, що ситуація в Україні виглядає зовсім інакше, як з точки зору військових подій, так і з точки зору дипломатії і ризиків, які існують для Росії.

"Можливо, якщо російський президент був би настільки глибоко (в темі - ред.), як президент України, мав би доступ до всієї інформації, то, напевно, були б вже переговори двосторонні", - сказав він.

"Можливо, коли він почне отримувати більший обсяг інформації та аналітики, а ця аналітика буде адекватною, а не та, яку показують на російських ток-шоу, то тоді, можливо, будуть конструктивні переговори між президентами. Думаю, це було б непогано для РФ. Щоб остаточно не втратити статус хоча б якоїсь держави, яка має певні претензії на регіональне лідерство", - додав Подоляк.

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Раніше Сергій Лавров заявив, що Москва нібито обговорює з Києвом серед іншого скасування антиросійських санкцій і статус російської мови в Україні.

Він додав, що на порядку денному переговорів нібито також є питання денацифікації, визнання нових геополітичних реалій, скасування санкцій, статусу російської мови та інші.

Інші новини:

Володимир Зеленський Володимир Путін Михайло Подоляк війна Росії та України
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