Росія хоче встановити "новий світовий порядок" разом з Китаєм - Лавров

Сергій Лавров / Reuters

Росія хоче встановити "новий світовий порядок" з Китаєм. Про це заявив міністр закордонних справ Кремля Сергій Лавров під час переговорів зі своїм китайським колегою Ван І, які, до слова, відбулися вперше з тих пір, як Володимир Путін віддав наказ про вторгнення в Україну.

Лавров сказав, що Москва і Пекін прокладають шлях до "багатополярного, справедливого, демократичного світового порядку" і додав, що до кінця цього етапу "ми разом з вами і з нашими співчуваючими створимо такий новий світовий порядок", пише Express.

Потім обидва міністри закордонних справ розкритикували західні санкції, введені проти Москви після вторгнення.

Крім того, в МЗС Росії заявили, що міністри провели ґрунтовний обмін думками щодо ситуації навколо України.

читайте такожПозиція американських військ повинна змінитися-генерал США в ЄвропіТим часом, експерт з Центральної Азії з Колумбійського університету Олександр Кулі заявив, що це ознака того, що Пекін культивує свій вплив в регіоні після відходу США з Афганістану. За його словами, Китай непомітно заявляє про себе як про провідну зовнішню силу в регіоні.

"При цьому він буде позиціонувати себе як критик регіональної політики США і як альтернативний лідер гуманітарної коаліції, що складається з сусідів Афганістану", - додав експерт.

Нагадаємо, член російської делегації на переговорах з Україною, помічник глави РФ Володимира Путіна Володимир Мединський заявив, що припинення вогню з боку агресора не буде.

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