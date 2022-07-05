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Помічник одного з нардепів виявився зрадником: він працював на ФСБ - СБУ

5 липня 2022, 11:40

Зрадник передавав Росії розвіддані про міжнародну співпрацю та проведення ООС.

помощник нардепа агент ФСБ
Помічник нардепа виявився зрадником, він працював на ФСБ / "Прямий", Скриншот

Українські правоохоронці затримали помічника народного депутата, якого завербували російські спецслужби. Зрадник передавав Росії розвіддані про міжнародну співпрацю та проведення ООС. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Будучи російським агентом посадовець здійснював розвідувально-підривну діяльність в органах влади.

"Посадовець був завербований співробітником 9 управління 5 служби ФСБ Юрієм Водолазкім під час поїздки до Москви. Згодом той передав агента на "зв’язок" своєму керівнику – Дмитру Зубарєву. Своєму російському куратору зрадник передавав розвіддані про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з РФ і проведення АТО/ООС на сході України", - йдеться у повідомленні.

Помічник депутата щомісяця отримував 1,5-4 тис. доларів за свою зрадницьку діяльність.

Зраднику вже повідомили про підозру та обрали щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань затримало керівника фракції "Опозиційна платформа - за життя" у Маріупольській міській раді Володимира Клименка. Згідно з даними слідства, він закликав до повалення влади в Україні і працював на Росію.

Особистість Клименка примітна тим, що в різний час він був пов'язаний з Януковичем, Королевською і Медведчуком. При цьому Клименко нібито є колишній чоловіком так званої "екс-прокурора" окупованого Криму Наталі Поклонської.

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