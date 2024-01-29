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Знову за своє: у Орбана хочуть прав для угорців до 2015 року, Кулеба відповів

Яна Ставська
29 січня 2024, 19:19
Останнім часом Україна та Угорщина мали недобросусідські відносини, визнав Сійярто.
Знову за своє: у Орбана хочуть прав для угорців до 2015 року, Кулеба відповів
Сійярто прибув до Ужгорода / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Угорщина просить Україну "повернути права своїй національній меншині, якими вона користувалася до 2015 року", цитує міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто Радіо Свобода. Глава українського МЗС Дмитро Кулеба, своєю чергою, заявив про "остаточне вирішення" цієї суперечки.

За словами Сійярто, "сторони говорили про важкі питання, зауваживши, що в останній час Україна та Угорщина мали недобросусідські відносини".

Міністр поскаржився на нібито "зменшення прав" угорської громади з 2017 року.

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"У грудні парламент прийняв закон, який це зупинив. Але у нас прохання - може, це і занадто, і ви вважатимете що, я не ввічливий, - але ми просимо повернути угорській меншині усі ті права, які вона мала до 2015 року. Ми нічого більше не просимо", - сказав угорський міністр на брифінгу в Ужгороді 29 січня.

Україна "остаточно вирішить" суперечку з Будапештом

Зʼявилась відповідь й українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Він вказав, що Київ налаштований на "остаточне вирішення" суперечки з Угорщиною щодо прав про нацменшини.

Кулеба пообіцяв, що за 10 днів зʼявиться "остаточна ясність" щодо цього - з участю спеціальної комісії під егідою МЗС.

"Ми домовилися про одну просту річ. Ми попросили угорську сторону надати нам вичерпний перелік питань, які у неї є до питання захисту прав представників меншин, ми цей перелік отримали", - відповів Кулеба.

Кулеба додав, що "питанню нацменшин була присвячена значна частина зустрічі в Ужгороді".

Антиукраїнська позиція Угорщини - що відомо

Напередодні приїзду Сійярто до України у Будапешті знову заявили про територіальні претензії на Закарпаття. Зокрема, лідер угорської ультраправої партії Mi Hazank Ласло Тороцкоі сказав, що якщо державність України впаде, його партія "претендує на Закарпаття".

Територіальні претензії щодо Закарпаття у випадку перемоги Росії у війні з Україною раніше висловлював, щоправда не так прямо, міністр закордонних справ країни Петер Сіярто. В інтервʼю тому ж Index Сіярто називав це "захистом угорської меншини".

"У нашій країні також були підготовлені сценарії надзвичайного стану. Виведення угорських військових з охорони кордону частково пов'язане з цим", - казав очільник угорського МЗС ще у липні 2022 року.

А ще в 2020 році зʼявлялась інформація про переговори угорського премʼєра Віктора Орбана з Кремлем щодо окупації Закарпаття.

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війна в Україні ЗСУ Угорщина Петер Сійярто війна Росії та України
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