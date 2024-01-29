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Кулеба про наміри угорських політиків відтяпати Закарпаття: обламають зуби

Яна Ставська
29 січня 2024, 22:32
Водночас Кулеба подякував Сійярто за "чітку урядову позицію" щодо підтримки суверенітету України.
Кулеба про наміри угорських політиків відтяпати Закарпаття: обламають зуби
В Угорщині зазіхнули на територіальну цілісність / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на зазіхання лідера угорської ультраправої Mi Hazank Ласло Тороцкоі на Закарпаття. Глава МЗС сказав, що той "обламає зуби".

На прес-конференції в Ужгороді 29 січня Кулеба подякував угорському колезі Петеру Сійярто за "чітку урядову позицію" щодо суверенітету України і згадав про вчорашній скандал з Тороцкоі.

Зокрема, Кулеба підсумував, що "не усім хочеться, щоб між Україною та Угорщиною були гарні стосунки". Такі політики, як Тороцкоі, за словами міністра, "обламають зуби".

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"Ми розуміємо, що не всім хочеться, щоб між Україною та Угорщиною були гарні стосунки. Тому вчора пролунали заяви на цю тему з Угорщини, якісь погрози. Але якщо Путін обламав свої зуби об Україну, то окремі угорські політики, які висловлюють подібні заяви, обламають їх тим більше. Іще раз хочу подякувати Петерові за висловлення чіткої позиції уряду про підтримку територіальної цілісності та суверенітету нашої держави", - відповів Кулеба.

Антиукраїнська позиція Угорщини - що відомо

Напередодні приїзду Сійярто до України у Будапешті знову заявили про територіальні претензії на Закарпаття. Зокрема, лідер угорської ультраправої партії Mi Hazank Ласло Тороцкоі сказав, що якщо державність України впаде, його партія "претендує на Закарпаття".

Територіальні претензії щодо Закарпаття у випадку перемоги Росії у війні з Україною раніше висловлював, щоправда не так прямо, міністр закордонних справ країни Петер Сіярто. В інтервʼю тому ж Index Сіярто називав це "захистом угорської меншини".

"У нашій країні також були підготовлені сценарії надзвичайного стану. Виведення угорських військових з охорони кордону частково пов'язане з цим", - казав очільник угорського МЗС ще у липні 2022 року.

А ще в 2020 році зʼявлялась інформація про переговори угорського премʼєра Віктора Орбана з Кремлем щодо окупації Закарпаття.

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війна в Україні Угорщина Дмитро Кулеба новини Угорщини війна Росії та України
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