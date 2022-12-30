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"У вас залишився тиждень": Резніков терміново звернувся до росіян через підступні плани Путіна

30 грудня 2022, 23:47
Глава Міноборони заявив, що за тиждень у країні-агресорці Росії введуть воєнний стан.
'У вас залишився тиждень': Резніков терміново звернувся до росіян через підступні плани Путіна
Резніков звернувся до росіян і попередив про плани Путіна / УНІАН

Міністр оборони України Олексій Резніков терміново звернувся до росіян та заявив, що країна-агресорка Росія на початку січня 2023 року готується запровадити воєнний стан і має намір закрити кордони для чоловіків. Про це глава Міноборони сказав під час свого відеозвернення.

"Хочу звернутися до російських військовозобов'язаних. Насамперед це стосується жителів великих міст. Я точно знаю, що у вас залишився приблизно один тиждень, щоб зробити хоч якийсь вибір. На початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, потім оголосять воєнний стан", - зазначив Резніков.

За його словами, після запровадження воєнного стану в РФ розпочнуть чергову хвилю мобілізації. Окрім того, кордони для чоловіків призовного віку будуть закриті у Білорусі.

"Я не закликаю вас вірити мені на слово, я хочу, щоб ви поставили собі всього одне питання і чесно на нього відповіли: коли ви поїдете на війну, де можете загинути або стати калікою на все життя, за що конкретно ви воюватимете? Особисто ви", - додав міністр оборони.

Війна Росії проти України

Нещодавно начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розкрив хитрий план Кремля. За словами глави розвідки, він має інформацію про плани росіян провести нову хвилю мобілізації.

"При формуванні нових підрозділів їм (росіянам - ред.) не вистачає живої сили. Виходячи з цього, вони зараз розглядають і вже прийняли для себе рішення, щоб з 5 січня почати чергову хвилю мобілізації", - розповів Буданов.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що Росія в 2023 році – або з кінця січня, або в березні – може перейти в новий масштабний наступ. Ворог здатен спробувати захопити Київ, наступати на Донбасі та інших напрямках. Залужний підкреслив, що Україні потрібно більше озброєнь для звільнення своїх земель.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що наступні півроку будуть вирішальними для України. Український гарант закликав Захід підтримати Україну за чотирма напрямками - поразка енергетичного терору РФ, забезпечення стійкості української держави взимку, збільшення військової підтримки та сприяння формулі миру, яку пропонує Київ.

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