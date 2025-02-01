'В України почнуться проблеми': названо наслідки розмови Трампа і Путіна

Переговори між Трампом та Путіним не принесуть значних результатів, однак вже за кілька місяців ініціатива перейде до ЄС, зазначив експерт.

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Названо наслідки розмови Трампа і Путіна / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, kremlin.ru

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Оцінка Трампа війни в Україні перегукується з позицією Китаю

Переговори між Трампом та Путіним не принесуть результатів

Проблема у підтримці України з боку США може виникнути в 2026 році

Трамп неодноразово наголошував на необхідності таких переговорів, а перед інавгурацією лунали заяви про його можливий візит до Китаю після вступу на посаду. Його оцінка війни багато в чому перегукується з риторикою китайського керівництва. Зокрема, він називає війну "безглуздою", що збігається з позицією Пекіна, який, розглядаючи ситуацію переважно з боку Росії, також заявляє про відсутність прагматичного сенсу у війні. Про це в інтерв’ю Главреду розповів політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі та керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

"Зараз Трамп висловлюється приблизно в тому ж ключі, тим самим посилаючи сигнал китайському керівництву про схожість у розумінні ситуації. У чому суть? Очевидно, що результат війни залишається незрозумілим, водночас гине величезна кількість людей, руйнуються економічні зв'язки, наростають численні витрати, викликані санкційною політикою у світі, і виникають глобальні проблеми, які складно вирішити", - зазначає аналітик. відео дня

Морозов зазначає, що можливе вилучення російських активів становить загрозу не лише для Росії, а й для світової економіки. Подібна ситуація і з потенційною блокадою Балтійського моря, яку можуть запровадити вже в першій половині 2025 року, і наслідки цього будуть далеко не позитивними.

"І таким чином постає питання: війна йде, сенсу в ній немає. І Трамп це підкреслює. На цій основі, як я розумію, Трамп хоче досягти певного консенсусу з Китаєм. Виходячи з цієї позиції, він може спільно з Китаєм запропонувати Путіну цю постановку питання: "Війна, яку ти ведеш, безглузда, вона не призводить до жодних відчутних результатів". Ймовірно, саме в цьому і буде сенс відвертих розмов", - підкреслює він.

На його думку, якщо метою Путіна є територіальні завоювання, то це безперспективно. Якщо ж він прагне зламати Україну, це автоматично означає удар і по Заходу, зокрема Європі, що в підсумку призведе до руйнувань без жодних реальних здобутків. Морозов вважає, що Трамп рухатиметься саме в цьому напрямку або принаймні публічно висловлюватиме подібні позиції.

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Водночас він не має ілюзій щодо того, що Путін намагатиметься пояснити Трампу свою традиційну історичну концепцію — той просто не стане її слухати. Уже зараз помітно, що в російських Telegram-каналах заяви Трампа і його команди про необхідність якнайшвидшого початку переговорів, інакше США посилять підтримку України, обвалять ціни на нафту та поставлять російську економіку на межу банкрутства, сприймаються як пряма загроза, що викликає відповідну реакцію Кремля.

"Тому я вважаю, що цей телефонний дзвінок, найімовірніше, не призведе до значущих результатів. Ініціатива перейде до європейських країн протягом найближчих 2-3 місяців, і тоді постане питання про подальші дії щодо цієї війни.Сполучені Штати не вийдуть з альянсу підтримки України, оскільки все заплановано на 2025 рік. Проблеми можуть виникнути тільки у 2026 році і далі", - наголошує експерт.

Морозов підсумовує, що Конгрес США й надалі засуджуватиме як Путіна, так і Кремль, оскільки його політика суперечить усім можливим принципам. Водночас ініціативу у вирішенні ситуації поступово переберуть на себе країни Євросоюзу та НАТО.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп та російський лідер Володимир Путін найближчим часом мають провести телефонну розмову, яка, ймовірно, буде не надто приємною для глави Кремля. Про це заявив експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов.

Державний секретар США Марк Рубіо наголосив, що війна, розв’язана Росією проти України, завершиться переговорами, у межах яких обидві сторони повинні будуть піти на поступки. В інтерв’ю американській журналістці Мегін Келлі він зазначив, що нинішні події відкидають Україну на "100 років назад".

Крім того, Трамп, ймовірно, вже контактував із Путіним. Про це він натякнув під час брифінгу в Білому домі, на якому обговорював авіакатастрофу, що сталася у Вашингтоні ввечері 29 січня.

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Хто такий Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

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