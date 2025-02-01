Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"В України почнуться проблеми": названо наслідки розмови Трампа і Путіна

Юрій Берендій
1 лютого 2025, 03:45
2254
Переговори між Трампом та Путіним не принесуть значних результатів, однак вже за кілька місяців ініціатива перейде до ЄС, зазначив експерт.
'В України почнуться проблеми': названо наслідки розмови Трампа і Путіна
Названо наслідки розмови Трампа і Путіна / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, kremlin.ru

Коротко:

  • Оцінка Трампа війни в Україні перегукується з позицією Китаю
  • Переговори між Трампом та Путіним не принесуть результатів
  • Проблема у підтримці України з боку США може виникнути в 2026 році

Трамп неодноразово наголошував на необхідності таких переговорів, а перед інавгурацією лунали заяви про його можливий візит до Китаю після вступу на посаду. Його оцінка війни багато в чому перегукується з риторикою китайського керівництва. Зокрема, він називає війну "безглуздою", що збігається з позицією Пекіна, який, розглядаючи ситуацію переважно з боку Росії, також заявляє про відсутність прагматичного сенсу у війні. Про це в інтерв’ю Главреду розповів політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі та керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

"Зараз Трамп висловлюється приблизно в тому ж ключі, тим самим посилаючи сигнал китайському керівництву про схожість у розумінні ситуації. У чому суть? Очевидно, що результат війни залишається незрозумілим, водночас гине величезна кількість людей, руйнуються економічні зв'язки, наростають численні витрати, викликані санкційною політикою у світі, і виникають глобальні проблеми, які складно вирішити", - зазначає аналітик.

відео дня

Морозов зазначає, що можливе вилучення російських активів становить загрозу не лише для Росії, а й для світової економіки. Подібна ситуація і з потенційною блокадою Балтійського моря, яку можуть запровадити вже в першій половині 2025 року, і наслідки цього будуть далеко не позитивними.

"І таким чином постає питання: війна йде, сенсу в ній немає. І Трамп це підкреслює. На цій основі, як я розумію, Трамп хоче досягти певного консенсусу з Китаєм. Виходячи з цієї позиції, він може спільно з Китаєм запропонувати Путіну цю постановку питання: "Війна, яку ти ведеш, безглузда, вона не призводить до жодних відчутних результатів". Ймовірно, саме в цьому і буде сенс відвертих розмов", - підкреслює він.

На його думку, якщо метою Путіна є територіальні завоювання, то це безперспективно. Якщо ж він прагне зламати Україну, це автоматично означає удар і по Заходу, зокрема Європі, що в підсумку призведе до руйнувань без жодних реальних здобутків. Морозов вважає, що Трамп рухатиметься саме в цьому напрямку або принаймні публічно висловлюватиме подібні позиції.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Що відомо про найгучніші передвиборчі обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Водночас він не має ілюзій щодо того, що Путін намагатиметься пояснити Трампу свою традиційну історичну концепцію — той просто не стане її слухати. Уже зараз помітно, що в російських Telegram-каналах заяви Трампа і його команди про необхідність якнайшвидшого початку переговорів, інакше США посилять підтримку України, обвалять ціни на нафту та поставлять російську економіку на межу банкрутства, сприймаються як пряма загроза, що викликає відповідну реакцію Кремля.

"Тому я вважаю, що цей телефонний дзвінок, найімовірніше, не призведе до значущих результатів. Ініціатива перейде до європейських країн протягом найближчих 2-3 місяців, і тоді постане питання про подальші дії щодо цієї війни.Сполучені Штати не вийдуть з альянсу підтримки України, оскільки все заплановано на 2025 рік. Проблеми можуть виникнути тільки у 2026 році і далі", - наголошує експерт.

Морозов підсумовує, що Конгрес США й надалі засуджуватиме як Путіна, так і Кремль, оскільки його політика суперечить усім можливим принципам. Водночас ініціативу у вирішенні ситуації поступово переберуть на себе країни Євросоюзу та НАТО.

Політика Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп та російський лідер Володимир Путін найближчим часом мають провести телефонну розмову, яка, ймовірно, буде не надто приємною для глави Кремля. Про це заявив експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов.

Державний секретар США Марк Рубіо наголосив, що війна, розв’язана Росією проти України, завершиться переговорами, у межах яких обидві сторони повинні будуть піти на поступки. В інтерв’ю американській журналістці Мегін Келлі він зазначив, що нинішні події відкидають Україну на "100 років назад".

Крім того, Трамп, ймовірно, вже контактував із Путіним. Про це він натякнув під час брифінгу в Білому домі, на якому обговорював авіакатастрофу, що сталася у Вашингтоні ввечері 29 січня.

Інші новини:

Хто такий Олександр Морозов

Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії.

У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп Олександр Морозов
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Я поговорю з Путіним": Трамп розповів про переговори з РФ

"Я поговорю з Путіним": Трамп розповів про переговори з РФ

00:40Світ
"Заради надійного миру": Зеленський анонсував важливі переговори

"Заради надійного миру": Зеленський анонсував важливі переговори

23:29Україна
Удар РФ по історичному центру Одеси: в епіцентрі удару - європейські дипломати

Удар РФ по історичному центру Одеси: в епіцентрі удару - європейські дипломати

23:12Україна
Реклама

Популярне

Більше
Коли буде припинення вогню: прогноз для України на лютий і завершення війни

Коли буде припинення вогню: прогноз для України на лютий і завершення війни

Новий дорожній знак "гриб та дві блискавки": про що попереджає

Новий дорожній знак "гриб та дві блискавки": про що попереджає

Зима лише на три дні: якою буде погода в Україні в лютому

Зима лише на три дні: якою буде погода в Україні в лютому

Морози накриють Україну: у яких областях буде найхолодніше

Морози накриють Україну: у яких областях буде найхолодніше

Китайський гороскоп на завтра 1 лютого: Щурам - примхи, Свиням - невдачі

Китайський гороскоп на завтра 1 лютого: Щурам - примхи, Свиням - невдачі

Останні новини

06:10

Великий шпигунський скандал в Азербайджані та місце Росії

05:55

Гороскоп на завтра 2 лютого: Тельцям - грандіозний прибуток, Рибам - успіх

05:05

Яке сьогодні свято 1 лютого 2025 року: чому цього дня не можна важко працювати

04:35

2 прості кроки, і проблема зникне: як прибрати роздратування після гоління

04:03

Ворог хоче просуватися Харківщиною: Братчук розповів про небезпеку

Переговори Трампа і Путіна відбудуться до 10 лютого: Морозов - про перспективу закінчення війниПереговори Трампа і Путіна відбудуться до 10 лютого: Морозов - про перспективу закінчення війни
03:45

"В України почнуться проблеми": названо наслідки розмови Трампа і Путіна

03:31

Чи варто мити рис перед приготуванням: господині розставили всі крапки над "і"

03:00

Як очистити решітки духовки: жінка поділилась цікавим методом

02:30

Де сховалися три покемони: надскладна головоломкаВідео

Реклама
01:46

Завжди доводять розпочате до кінця: топ-5 найбільш педантичних знаків зодіаку

01:00

Лютий принесе декілька магнітних бур: які дні будуть найскладнішими

00:40

"Я поговорю з Путіним": Трамп розповів про переговори з РФ

31 січня, п'ятниця
23:29

"Заради надійного миру": Зеленський анонсував важливі переговори

23:12

Удар РФ по історичному центру Одеси: в епіцентрі удару - європейські дипломатиФото

23:09

Чи підуть росіяни на Херсон: Братчук розповів про ситуацію на фронтіВідео

22:59

Європа може ввести миротворців в Україну, а США "прикриють із повітря" – ЗМІ

22:45

Чи можна заморозити твердий сир у морозилці: господині розкрили геніальний лайфхак

22:43

"Можемо констатувати": в ГУР відреагували на виведення військ ворога з фронту

22:00

"Жест доброї волі" на фронті та новий план Путіна: головні новини України (дайджест)

21:58

США не залишать Україну: глава МЗС Італії розкрив деталі розмови з Рубіо

Реклама
21:32

РФ вдарила балістикою по центру Одеси: "приліт" по готелю, є пораненіВідео

21:29

Гороскоп на лютий 2025 для Терезів: саморозвиток, нові можливості та досягненняВідео

21:10

В Україні почалась реформа Сил оборони: що зміниться та які будуть наслідки

20:45

Як правильно зберігати гриби вдома: більшість людей роблять серйозну помилку

20:35

"У Путіна немає ходу назад": експерт розповів, чи піде диктатор на "договірняк"Відео

20:31

Вибили росіян і зачистили позицію: у Торецьку ЗСУ знищили штурмовиків РФВідео

20:16

Таку закуску їдять ложками: дуже бюджетний і простий рецепт

19:35

Як позбутись маленьких мошок у домашніх квітах: народний засіб віджене всіх комах

19:29

Витік із закритої зустрічі з Будановим: СБУ завела справу через "злив" держтаємниці

19:17

"Змінює правила гри": ЗСУ вдарили по Росії унікальною розробкою - що відомо

19:15

Долар і євро різко подешевшали: яким буде курс валют з 3 лютого

19:10

Тарифні плани Трампа зустрічаються з реальністюПогляд

18:56

Ціни "підскочили" на 24% за тиждень: в Україні дорожчає популярний овоч

18:56

РФ намагається створювати плацдарми: в УДА попередили про загрозу для двох містВідео

18:38

Наталя Могилевська заговорила про ще одну дитину - деталі

18:32

Путін провалив ультиматум щодо України в НАТО, маховик уже не зупинити - експертВідео

18:20

Україні передадуть нову партію винищувачів F-16: Умеров розкрив терміни

18:06

Росіяни знову зайняли Новомлинськ у Куп'янському районі – DeepState

18:00

Kenzo Lunar New Year Snake: огляд найстильнішої колекції 2025 року новини компанії

17:56

Коли можуть розпочатися мирні переговори: аналіз заяв і думки експертів

Реклама
17:53

Гороскоп на лютий 2025 для Левів: прибуток, романтика та нові можливостіВідео

17:46

Гороскоп на лютий 2025: на 3 знаки зодіаку чекає грошовий бум

17:42

Армія РФ повзуче просувається: куди далі суне ворог - прогноз Міноборони Естонії

17:36

Штурми на самокатах і "Жигулях": коли забуксує наступ РФ і що робити ЗСУ

17:35

Влетить у копієчку: чому не можна їздити на авто з напівпорожнім паливним баком

17:34

Тіна Кароль розсекретила свою вагу і розкрила секрет стрункості

17:29

Росія може почати нову війну: названо ймовірні терміни продовження агресії РФ

17:10

Гороскоп на лютий 2025 року для Дів: натхнення, зростання, кохання та гармоніяВідео

17:01

Син продюсера Роднянського йде з посади радника Зеленського: яка причина

16:53

Коли закінчиться війна в Україні: в НБУ опублікували прогноз

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти