На жорстких умовах США: експерт розкрив сценарій дзвінка Трампа Путіну

Путіну може не сподобатися те, про що буде йти мова під час переговорів з Трампом.

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У США не просто так наголосили на необхідності РФ йти на компроміси / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Що сказав Попов:

У Кремлі не можуть назвати дату переговорів Путіна і Трампа

Росії, найімовірніше, доведеться піти на компроміс

США можуть поставити серйозні умови Путіну

Президент США Дональд Трамп та кремлівський диктатор Володимир Путін незабаром мають провести розмову по телефону, яка навряд чи буде дуже приємною для глави Кремля.

Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов. За його словами, російська сторона наразі не називає конкретної дати, коли відбудеться діалог з США через те, що РФ не може запитувати дзвінок.

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Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

"Ініціатива дзвінка буде від Трампа. Кремль не може запитувати дзвінок, тому що це не узгодять, що знову ж таки показує те, що в дещо різних вагових категоріях перебувають лідери цих країн. Для Трампа важливо виконувати свою передвиборчу обіцянку й показати, що він прагне завершити війну в Україні. Команда Трампа складається з досвідчених та досить агресивних політиків, тому вони прогрівають обстановку зі свого боку перед можливим дзвінком", - пояснив експерт.

Саме з цієї причини у Штатах офіційні особи неодноразово наголошували, що Росії доведеться піти на поступки заради компромісу. У Трампа та його команди є чітке розуміння сумних економічних перспектив РФ, тому США готові ввести жорсткі санкції проти РФ, щоб ціни на нафту обвалилися.

"І ось на цьому тлі буде дзвінок. Я думаю, дзвінок може бути найближчим часом. Але дзвінок може бути не вельми приємним, тому що умови можуть бути доволі серйозні й жорсткі з боку США. А ось потім реакція покаже, чи то дійсно Російська Федерація занижує свої вимоги після цього дзвінка, чи то зриває перший раунд переговорів, але ще один шанс, можливо, буде. Третій шанс може виявитися дуже нескоро", - підсумував Попов.

Розмова Путіна і Трампа - що відомо

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін сигналізують, що найближчим часом відбудеться їхня телефонна розмова.

Напередодні аналітики ISW повідомляли, що Кремль докладає зусиль, щоб змусити американського президента Дональда Трампа погодитися на вимогами російського диктатора Володимира Путіна щодо України.

Раніше, як писав Главред, російський політолог Тетяна Станова заявила, що президент США Дональд Трамп не зможе виконати нереалістичні вимоги щодо мирної угоди російського диктатора Володимира Путіна.

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Хто такий Ігор Попов? Ігор Попов - організатор кампаній моніторингу виборів, консультант та менеджер виборчих штабів, розробник політичних страгегій та інформаційних кампаній. Працював у місіях спостереження за виборами у 20 країнах світу. Консультував політиків за кордоном, переважно в регіоні колишнього Радянського Союзу. Зараз є експертом Українського інституту майбутнього.

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