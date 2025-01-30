Трамп обмовився про розмову з Путіним на тлі авіатрощі в США

Трамп підтвердив, що з Кремлем обговорювали передачу тіл загиблих росіян.

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Трамп натякнув на контакт з Путіним / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео на YouTube, kremlin.ru

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Дональд Трамп, ймовірно, провів телефонну розмову з Володимиром Путіним

США зв'язувалися з Кремлем щодо передачі тіл загиблих внаслідок авіакатастрофи

У зіткненні пасажирського літака з військовим вертольотом, ймовірно, загинули 67 людей

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, контактував із лідером Росії Володимиром Путіним. Про це він натякнув на брифінгу в Білому домі, на якій розповідав про авіакатастрофу, що сталася у Вашингтоні ввечері середи, 29 січня.

Трамп повідомив, що внаслідок авіатрощі ніхто з пасажирів не вижив. Президент розповів, що американська сторона контактувала з Кремлем щодо передання тіл загиблих росіян, які перебували в літаку.

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У Трампа запитали, чи обговорював він трагедію з Путіним, оскільки серед загиблих на борту літака, що зіткнувся з військовим гелікоптером, були громадяни РФ.

"Ні, не обговорював. Не про це", - відповів Трамп.

Жодних додаткових деталей президент США не навів. У РФ також наразі не підтвердили факт можливих переговорів.

Подробиці авіакатастрофи

Дональд Трамп заявив, що влада має "певні ідеї" щодо причин аварії, і пообіцяв ретельне розслідування. За його словами, "було ухвалено кілька поганих рішень, що коштували життя багатьом людям".

Крім цього, Трамп поставив під сумнів дії пілота гелікоптера, диспетчерів повітряного руху та навіть звинуватив експрезидента Джо Байдена. На думку Трампа, політика адміністрації Байдена щодо кадрових призначень у Федеральному управлінні цивільної авіації США могла сприяти прийняттю неправильних рішень.

Новий міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що екіпаж гелікоптера мав значний досвід і виконував плановий навчальний політ.

Як повідомляють американські ЗМІ, екіпаж гелікоптера складався з двох досвідчених пілотів віком 34 і 28 років. The Guardian зазначає, що на відеозаписах з камер спостереження не видно жодних відхилень у траєкторії польоту, які могли б призвести до зіткнення пасажирського літака та військового гелікоптера.

Директор аеропорту Вічіто Джессі Ромо запевнив, що пасажирський літак здійснював зліт без будь-яких технічних проблем. Міністр транспорту США Шон Даффі, призначений на посаду напередодні, заявив, що трагедії "абсолютно" можна було уникнути.

Авіакатастрофа в США - що відомо

Нагадаємо, у ніч на 30 січня у Вашингтоні біля Національного аеропорту пасажирський літак American Airlines зіткнувся в повітрі з військовим вертольотом Sikorsky H-60 Black Hawk, після чого обидва судна впали в річку Потомак. На борту літака було 60 пасажирів та 4 члени екіпажу, на вертольоті — 3 особи. Пошуково-рятувальна операція триває.

Також відомо, що на борту літака були російські фігуристи, тренери та їхні родини, які поверталися з навчально-розвиткового табору в Канзасі. Федерація фігурного катання США підтвердила загибель кількох спортсменів, але не уточнила їхні імена.

Серед загиблих, за повідомленням РИА Новости, були чемпіони світу Євгенія Шишкова та Вадим Наумов, а також колишня радянська фігуристка Інна Волянська.

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп висловив думку, що авіакатастрофи можна було уникнути. Він зауважив, що літак йшов по нормальній лінії заходу, а вертоліт тривалий час рухався в напрямку літака. Трамп також розкритикував відсутність дій від диспетчерів.

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