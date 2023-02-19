"Поставити на коліна за одну годину": на росТБ помріяли про перемогу над Польщею

Яків Кедмі стверджує, що Росії не потрібно вдиратися в Польщу. Мовляв, "щоб танки йшли на Варшаву", Росії навіть не доведеться докладати зусиль.

Яків Кедмі зібрався перемагати Польщу / скріншот

Російський пропагандист Яків Кедмі розмріявся про "розгром" Польщі. На його думку, Варшаву можна "поставити на коліна за одну годину" завдяки зброї, яка є в Росії.

Кедмі стверджує, що РФ не потрібно вторгатися до Польщі. Мовляв, "щоб танки йшли на Варшаву", Росії навіть не доведеться докладати зусиль.

"Польщу можна поставити на коліна за годину, повернувши її в кам'яний вік", — заявив пропагандист.

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"60 стратегічних об'єктів можуть бути знищені через 20 хвилин — і Польщі немає, там більше нічого не буде. Там не буде водопостачання, там не буде електрики, там не буде військових баз. Все, вона повернеться в кам'яний вік. І для цього не потрібно вводити війська", — додав Кедмі.

Яків Кедмі розмріявся про перемогу над Польщею / скріншот

Як повідомляв Главред, путінський політолог і колишній депутат Держдуми Сергій Марков заявив, що російська так звана "спецоперація" в Україні провалилася.

Тим часом російська пропагандистка Маргарита Симоньян спробувала виправдатися перед росіянами за постійні провали армії РФ в Україні. Вона почала говорити, що нібито цілі Росії навмисно були сформульовані так розмито, адже в процесі бойових дій "вони можуть змінюватися залежно від ситуації".

Раніше Симоньян зізналася, що зустрічала Новий 2023 рік із сумним обличчям, оскільки чекала на "бавовну" в Росії в новорічну ніч, і змогла заснути лише під ранок. 1 січня Симоньян написала у своєму Telegram-каналі, що всю новорічну ніч понуро дивилася в келих із шампанським.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України про застосування персональних санкцій проти 198 російських пропагандистів та учасників ток-шоу на російських каналах.

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