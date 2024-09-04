'У США є свій сценарій': Жданов розкрив, чи знімуть США обмеження на удари ЗСУ вглиб РФ

Збереження обмежень щодо завдання ударів по території Росії американською далекобійною зброєю - це виключно політичне рішення Байдена.

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Коли США дадуть "зелене світло" для України / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", unsplash

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду розповів про ймовірність того, чи США знімуть обмеження на удари вглиб території Росії їхньою зброєю.

"Думаю, що каталог цілей, який повезли до Сполучених Штатів Америки окремі посадові особи, не має стосунку до мети самого візиту. Тому що позиція США з цього питання чітка і зрозуміла. Точно так само було і щодо літаків. Сьогодні тільки ледачий не сказав про те, що Україні потрібно надати можливість завдавати ударів на всю дальність досяжності американського озброєння. Я вже навіть не назву жодного політика або чиновника Євросоюзу, який би не сказав про це. Але - США твердо стоять на своєму", - заявив Жданов.

Він наголосив, що збереження обмежень щодо завдання ударів по території Росії американською далекобійною зброєю - це виключно політичне рішення Джо Байдена. Навряд чи воно найближчим часом зміниться.

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"Тут може бути два варіанти: або це рішення не зміниться взагалі до зміни адміністрації Байдена, тобто ще щонайменше пів року зберігатиметься заборона; або воно може змінитися з початком передвиборчої кампанії наприкінці вересня-початку жовтня або ближче до дати виборів, бо, можливо, Демократична партія США захоче використати факт переваги американської зброї над російською. Однак я думаю, що ймовірність другого варіанту мінімальна", - пояснив Жданов.

Жданов також вважає, що у США є якийсь свій сценарій ведення цієї військової кампанії, і вони чітко його дотримуються, хто б що не говорив.

"У Білого дому якесь своє бачення, і він чинить так, як вважає за потрібне. Тому я вже навіть не сподіваюся. Потрібно покладатися на те, що у нас є. Є у нас дрони, тож їх потрібно клепати масово і запускати партіями по 160 штук по російських об'єктах, бомбардуючи все, що ми можемо розбомбити", - заявив військовий експерт.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Військова допомога США

Нагадаємо, що США можуть передати Україні нові далекобійні ракети. За інформацією трьох джерел, оголошення про включення ракет класу "повітря-поверхня" (JASSM) до пакету озброєнь для України очікується цієї осені, хоча остаточного рішення ще не прийнято.

США можуть планувати вивести РФ на переговори. Щоденні терористичні атаки агресора Росії на Україну підкреслюють критичну необхідність у дозволі від США наносити удари далекобійним озброєнням по стратегічних об'єктах вглиб РФ. Однак Штати все ще не наважуються прийняти це рішення.

Стали відомі деталі важливих переговорів України у США про посилення ППО та захист енергосистеми. Глава Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що для України критично важливо якнайшвидше отримати необхідну зброю та спорядження.

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