Опальний генерал Суровікін отримав нову посаду в РФ - ISW

У РФ опальних і неефективних командирів переміщують на периферійні посади, віддалені від України, не звільняючи їх з лав ВКС РФ повністю.

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Сергій Суровікін призначений на нову посаду / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, hatisyournameinsider.com

Колишній командувач Повітряно-космічними силами Росії Сергій Суровікін отримав нову посаду. Він очолив Координаційний комітет з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони Співдружності Незалежних Держав.

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), маловідомі місцеві російські засоби масової інформації 10 вересня повідомили, що Рада міністрів оборони СНД одноголосно проголосувала за призначення Суровікіна головою комітету протиповітряної оборони.

Відтепер Суровікін нібито відповідатиме за нагляд і функціонування об'єднаної системи протиповітряної оборони держав-учасниць СНД.

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Військові аналітики зазначили, що відомі й пов'язані з Кремлем російські ЗМІ не повідомляли про нове призначення Суровікіна і не згадували його після того, як президент Росії Володимир Путін звільнив його з посади командувача ПКС.

"Перехід Суровікіна на керівну посаду в СНД відповідає попереднім моделям російського військового керівництва, яке переміщує опальних і неефективних командирів на периферійні посади, віддалені від України, не звільняючи їх з лав російських збройних сил повністю", - зазначили в ISW.

Куди зник "сирійський м'ясник" Сергій Суровікін

Російський воєнкор Володимир Романов заявив, що генерал Сергій Суровікін перебуває в СІЗО "Лефортово" з 25 червня. Його називали союзником Євгена Пригожина і затримали після заколоту "вагнерівців".

Telegram-канал Генерал СВР, який часто ділиться інсайдами з Кремля, писав, що Суровікін "відновлюється після допиту з пристрастю". За даними каналу, до Суровікіна були застосовані заходи не лише морального, а й фізичного впливу.

4 вересня журналістка Ксенія Собчак оприлюднила фотографію, на якій зображений Суровікін в цивільному одязі разом з дружиною.

Видання The New York Times писало з посиланням на двох американських чиновників і людину, близьку до Міноборони РФ, що Суровікін був звільнений одразу після смерті Євгена Пригожина.

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