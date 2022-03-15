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З України втекли 20 нардепів від початку війни

15 березня 2022, 10:17

Ті депутати, які залишили країну, і раніше мали відверто проросійські погляди.

Олександр Корнієнко/ Ліга.нет

Після початку російського вторгнення з України втекли близько 20 народних депутатів.

Про це сказав віцеспікер Олександр Корнієнко в ефірі телемарафону, пише Цензор.НЕТ. Проте Корнієнко відмовився називати їхні прізвища.

За словами віцеспікера, ці народні депутати і раніше мали колабораціоністську позицію.

Нагадаємо, ще перед вторгненням Росії в Україну українські ЗМІ оприлюднили наданий правоохоронцями список депутатів, які спішно покинули територію нашої держави. У писку було 23 прізвища. Тоді президент України Володимир Зеленський закликав нардепів повернутися.

Також через вторгнення РФ втік з-під домашнього арешту народний депутат від Опозиційної платформи – За життя Віктор Медведчук. Він залишив свій будинок у Києві, де мав перебувати під домашнім арештом за рішенням суду. Після цього радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко припустив, що Медведчук може спробувати сховатися в Росії.

Перед цим накивала п’ятами з України дружина Медведчука Оксана Марченко – вона поспішно виїхала з України до Білорусі.

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