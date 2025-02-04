У росіян катастрофічні втрати: у ДПСУ назвали 'гарячий' напрямок

Підрозділи росіян зосереджені в північній частині міста Вовчанськ, розповів Олександр Даниленко.

https://glavred.net/ukraine/u-rossiyan-katastroficheskie-poteri-v-gpsu-nazvali-goryachee-napravlenie-10636622.html Посилання скопійоване

ЗСУ відбивають ворожі атаки / колаж: Главред, фото: 17 ОТБр, 53 ОМБр

Головне:

Втрати росіян на напрямку становлять близько ста осіб на день

Українські позиції під постійним вогневим впливом артилерії

На Вовчанському напрямку українські позиції під постійним вогневим впливом артилерії, реактивних систем залпового вогню, керованих авіабомб і безпілотників, розповів начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади Державної прикордонної служби "Гарт" Олександр Даниленко.

Як наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону, втрати росіян на напрямку становлять близько ста осіб на день (безповоротні та санітарні).

відео дня

"Втрати досить серйозні, але ми знаємо, який людський ресурс країни-окупанта. Тому для них це нічого. Вони людьми розкидаються як витратним матеріалом", - зазначив представник бригади "Гарт".

Він також повідомив про те, що підрозділи росіян зосереджені в північній частині міста Вовчанськ, звідти постійно намагаються "турбувати" Сили оборони.

"Північна частина Вовчанська, на північ від річки Вовча, залишається під контролем окупантів. Але там особливо ніде ховатися. Місто практично зруйноване. Накопичена в тих руїнах піхота, а також жива сила, яку підвозять періодично, і йдуть на штурми", - додав Даниленко.

/ Главред

Ситуація на Харківщині - останні новини за темою

Раніше в НГУ розповіли про просування на Харківщині. Бійці НГУ вибивають ворога з траншей, укріплених фортифікацій, а також із "глибоких нір".

Нагадаємо, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов спростував захоплення російськими окупантами населеного пункту Дворічна на Харківщині. Про нібито захоплення селища повідомляли російські загарбники.

Як повідомляв раніше Главред, росіяни "вчепилися" в правий берег Оскола - у ЗСУ попередили про просування РФ. У Харківській області, на Куп'янському напрямку, російські окупаційні війська дійшли до річки Оскіл, біля Дворічної.

Більше новин:

Що таке ДПСУ? Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред