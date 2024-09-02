У Рівному лікарі онкоцентру влаштували танці на столах: керівництво закладу звільнюється

Звільнення директора й заступників сталося на тлі відео гулянь, яке поширили у соцмережах.

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У Рівному лікарі потрапили у скандал / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Голова Рівненської облради Андрій Карауш повідомив, що директор Рівненського обласного протипухлинного центру Григорій Максим’як написав заяву на звільнення після того, як соцмережі та місцева влада розкритикували відео, де працівники центру танцюють на столах під час науково-практичної конференції.

Андрій Карауш повідомив, що Максим'як підписав розпорядження про звільнення директора закладу. Крім нього, заяви написали три його заступники. Попри звільнення керівництва заклад працює у плановому режимі - там продовжують надавати допомогу людям.

Виконувати обов'язки керівника буде завідувач абдомінального відділення центру Сергій Михайловський.

відео дня

Звільнення директора й заступників сталося на тлі відео, яке поширила рівненська журналістка Ольга Підгородецька. На ньому видно, як люди танцюють на столах та водять навколо них хороводи.

У Рівному лікарі потрапили у скандао / скріншот: t.me/glavredinfo

Дивіться відео про те, як рівненські лікарі потрапили у скандал:

Журналістка розповіла, що на кадрах - лікарі обласного онкологічного центру, що перебувають у готельно-ресторанному комплексі "Софія" на конференції на тему "Актуальні питання радіаційної онкології в Україні".

Після публікації цього відео в соцмережах засудили поведінку лікарів центру, а місцева влада пообіцяла "не залишити ситуацію без уваги".

Нагадаємо, що бойовий медик в одеській лікарні оголосив голодування через нелюдські умови. Військовий медик Петро Конопля заявив, що в Одеській обласній психіатричній лікарні №2 жахливі умови для проживання і харчування залишає бажати кращого.

Стало відомо, що в Одесі розгорівся скандал через жахливі умови для військових в Одеській лікарні. Звернення військовослужбовця набрало широкого розголосу, тож на ситуацію відреагував омбудсман України Дмитро Лубінець та ерміново віддав вказівку.

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