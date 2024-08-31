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Катастрофа F-16 ні при чому: Умєров розкрив причину звільнення командувача ПС

Руслана Заклінська
31 серпня 2024, 17:48
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Звільнення командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука не пов'язане з катастрофою винищувача F-16, заявив міністр оборони України.
Катастрофа F-16 ні при чому: Умєров розкрив причину звільнення командувача ПС
Міністр оборони України пояснив причини звільнення командувача Повітряних сил / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН, Повітряні сили

Звільнення Миколи Олещука з посади командувача Повітряних сил ЗСУ не пов'язане з катастрофою винищувача F-16, яка сталася кілька днів тому. Це було скоріше ротацією. Про це розповів CNN міністр оборони України Рустем Умєров.

"Я б, мабуть, сказав, що це ротація. Це два окремих питання… на даному етапі я б їх не пов’язував", - заявив він.

Умєров також назвав трагедію з пілотом "прикрою". Міністр додав, що Україна проводить розслідування події, а також залучає міжнародних партнерів для спільного аналізу ситуації.

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"Ми аналізуємо те, що сталося... Ми також відкрили цю справу нашим партнерам, щоб вони також аналізували це і розслідували разом з нами", - сказав Умєров.

Хто такий Рустем Умєров

Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим".

У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

Звільнення Миколи Олещука на фоні катастрофи з F-16 - що відомо

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил ЗСУ на фоні катастрофи з F-16. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

Виконувачем обов’язків командувача Повітряних сил після звільнення Миколи Олещука призначили генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножко. Він має великий досвід служби у військовій авіації та удостоєний найвищими військовими нагородами України.

Як повідомляв Главред, 29 серпня стало відомо про катастрофу українського винищувача F-16, отриманого від США в рамках військової допомоги. Літак зазнав аварії на території України під час масованої атаки з боку Росії 26 серпня. В результаті цієї трагедії загинув 30-річний льотчик-підполковник Олексій Мусь, один із найкращих українських пілотів.

За даними "Голосу Америки", одна з версій, яку розглядає слідство, стосується нібито випадкового обстрілу українськими силами ППО. Цю інформацію підтвердило анонімне джерело в Повітряних силах ЗСУ.

Катастрофа F-16 ні при чому: Умєров розкрив причину звільнення командувача ПС
Що відомо про F-16 / Інфографіка: Главред

Раніше генерал-лейтенант Микола Олещук прокоментував трагедію, заявивши, що до розслідування залучено американських партнерів. Він сказав, що всі обставини катастрофи будуть ретельно вивчені.

Ексзаступник начальника Генштабу, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко зазначив, що під час масованої атаки 26 серпня Сили оборони України використовували зенітно-ракетні комплекси, мобільні вогневі групи та авіацію для знищення ворожих ракет і дронів. За його словами, різні фактори могли спричинити загибель пілота і втрату літака, а на з'ясування обставин може піти близько тижня.

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