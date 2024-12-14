У РФ відчутні втрати: ЗСУ вдарили по місцю скупчення окупантів і двом КП ворога

Наші військові завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі.

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ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 38 окрема бригада морської піхоти

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Завдано удару по району зосередження особового складу та двом КП

ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України завдали в п'ятницю ураження по одному району зосередження особового складу, двом командним пунктам, одній наземній станції управління БПЛА країни-агресора РФ.

Також було завдано удару ще по одному неназваному важливому об'єкту противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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"Наші військові завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу", - йдеться у зведенні.

Як повідомлялося раніше, у місті Орел у країні-агресорі Росії в ніч із 13 на 14 грудня прогриміла серія потужних вибухів. Росіяни скаржаться на спробу удару по місцевій нафтобазі. Жителі Орла в мережі розповідають, що чули щонайменше три потужні вибухи.

Нагадаємо, в ніч на 11 грудня по російському місту Таганрог у Ростовській області було завдано ракетного удару, внаслідок чого постраждало ПАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва". Згоріли 14 автомобілів.

Як повідомляв Главред, важливий авіазавод у Таганрозі могла атакувати ракета-дрон "Паляниця". Українська "Паляниця" може наносити такі ж масштабні руйнування, як ракета ATACMS.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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