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Армія РФ окупувала 5 населених пунктів на Донеччині – DeepState

Альона Вороніна
14 грудня 2024, 07:48
839
Загарбники продовжують атакувати українських військових. Ворогу вдалося окупувати кілька населених пунктів і в кількох місцях просунутися.
Российские военные, Донецкая область
Армія РФ окупувала 5 населених пунктів на Донеччині/ міноборони РФ, скрін з карт DeepState

Коротко:

  • Російські загарбники окупували 5 населених пунктів на Донеччині
  • Також окупанти просунулися у кількох місцях

Російські загарбники упродовж минулої доби, 13 грудня, окупували кілька населених пунктів у Донецькій області.

Загарбникам вдалося окупувати п’ять сіл і селищ. Про це повідомляють аналітики DeepState.

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Зазначається, що ворог окупував Зелений Гай, Єлізаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне.

Також російським загарбникам вдалося просунутися біля кількох населених пунктів.

"Ворог окупував Зелений Гай, Єлізаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне, а також просунувся в Костянтинопільському, Сухих Ялах, Шевченку, біля Дальнього, Піщаного, Благодатного та Сторожевого", – йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Війна в Україні – останні новини

Раніше спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що Трамп здатен завершити війну – все вирішиться протягом кількох місяців. Келлог заявив, що за президентства Трампа можливо все, оскільки він "думає неординарно".

Як повідомляв Главред, у NYT зазначили, що війна в Україні може закінчитися вже у 2025 році мирними переговорами, а також описали, яким буде мир в Україні. Оглядач Джуліан Барнс вважає, що Україна не зможе повернути більшу частину територій.

Також в NBC зазначили, що Трамп хоче укласти перемир'я між РФ та Україною у перший день президентства. Команда Трампа веде переговори з Білим домом і українськими чиновниками щодо можливих шляхів припинення війни в Україні.

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Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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