"У РФ немає планів брати Запоріжжя": лейтенант - про підступний задум ворога

Російські окупанти не мають сили для того, щоб штурмувати Запоріжжя.

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У РФ нема планів захоплювати Запоріжжя / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Оперативне командування "Захід"

Головне із заяви лейтенанта ЗСУ:

Росіянам потрібно кілька сотень тисяч окупантів, щоб узяти Запоріжжя

У РФ немає планів брати Запоріжжя

Окупанти намагаються зайняти більш вигідні позиції перед переговорами

Російські окупанти намагаються просуватися на фронті. Напружена ситуація і в Запорізькій області. Водночас у РФ нема планів захоплювати Запоріжжя. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Для захоплення Запоріжжя у окупантів має бути велике угрупування чисельністю у декілька сотень тисяч військ лише у напрямку самого міста.

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Лейтенант переконаний, що ціллю РФ є зайняття більш вигідних рубежів.

"У [нецензурно] (росіян - ред.) немає в планах брати Запоріжжя ... Щоб взяти таке велике місто боями в лоб потрібно мати угрупування військ декілька сотень тисяч на напрямку лише міста. В теперішній ситуації ми бачимо накопичення ресурсів для розвитку оперативно-тактичного успіху ... [нецензурно] (Росіян - ред.) будуть гратися з перекиданням ресурсів і постараються взяти найбільш вигідні і необхідні для них позиції та території перед потенційними переговорами. Для чого? - Щоб з цих самих вигідних рубежів в майбутньому повторити 24.02.2022", - заявив лейтенант.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у ЗСУ повідомили про те, що РФ готується до прориву на Запорізькому напрямку. Ситуація на південному напрямку не менш напружена, ніж на інших ділянках фронту. Він уточнив, що наразі росіяни проводять розвідку боєм, застосовуючи штурмові групи по 5-10 осіб.

РФ готує наступ на Запорізькому напрямку. Олексій Гетьман повідомив, що російські окупанти у районі Гуляйполя в бік Оріхового вони зосередили значну кількість живої сили та техніки. Тому можна очікувати, що будуть спроби якихось наступальних дій на цьому напрямку.

11 листопада у DeepState заявили, що росіяни пішли у штурм біля Запорізької області. Окупанти намагаються закріпитись у Рівнополі.

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