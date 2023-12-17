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Під Авдіївкою окупанти не припиняють вогонь: у Генштабі розкрили ситуацію на фронті

Юлія Закрепа
17 грудня 2023, 21:09
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога.
Під Авдіївкою окупанти не припиняють вогонь: у Генштабі розкрили ситуацію на фронті
Ситуація на фронті за 17 грудня / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Впродовж доби 17 грудня на передовій відбулося 54 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook повідомили, що російські окупанти завдали 2 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. За добу відбулось 54 бойових зіткнення. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Cитуація на фронті

  • На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Так, українські захисники відбили 6 атак противника біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.
  • На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 8 атак ворога в районах Макіївки Луганської області та східніше Тернів Донецької області. Також противник завдав авіаційного удару неподалік Званівки Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 5 атак противника поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Андріївка Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Зокрема, відбито 15 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 10 - південніше Тоненького, Невельського та Первомайського Донецької області. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Новобахмутівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Степове, Ласточкине, Авдіївка, Первомайське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, здійснив 4 безуспішні атаки на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка.
  • На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Урожайне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Дар’ївка, Антонівка, Кізомис Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах Кринок та Ольгівки Херсонської області.

Успіхи українських військових на фронті

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

відео дня

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 зенітно-ракетним комплексам противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони знищено 7 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб та склад боєприпасів противника.

Просування ЗСУ

Нагадаємо, що Кулеба розкрив успіхи ЗСУ під час контрнаступу. Міністр закордонних справ України розповів, що ЗСУ виграли битву за Чорне море і тим самим відновили постійний потік морського експорту.

ЗСУ можуть піти в новий наступ. Павло Нарожний назвав ймовірні напрямки й терміни. Він також наголосив, що наступальні дії почнуться або при сильних морозах, які протримаються хоча б кілька тижнів, або вже навесні.

ЗСУ намагаються просуватися на двох напрямках. У районі Роботиного Запорізької області українські війська продовжували контрнаступальні дії, однак жодного підтвердженого просування не зафіксовано.

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війна в Україні ЗСУ
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