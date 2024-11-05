РФ перекинула понад 60 тисяч військових: де ворог готує наступ - експерт

Військовий експерт припускає, що окупанти хочуть перекрити трасу на Запоріжжя, аби змусити відступити Сили оборони.

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Ситуація на Курахівському напрямку важка/ Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

Ключові тези Поповича:

РФ перекидає підкріплення на Курахівський напрямок

Окупанти наступають на Курахове з трьох сторін

Російські окупанти поблизу Курахового зосередили понад 60 тисяч особового складу. Про це розповів військовий оглядач Денис Попович в ефірі 24 Каналу.

Він зазначив, що на Курахівському напрямку ситуація стабільно важка, адже росіяни стягують техніку та живу силу ближче до населеного пункту.

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За його словами, окрім 60 тисяч особового складу, ворог залучив ще підкріплення із Селидового.

"Зараз вони (окупанти - ред.) Курахівському напрямку надають дуже велике значення, зосереджуючи там свою увагу", – підкреслив експерт.

Курахове / Інфографіка: Главред

Денис Попович додає, що ворожий наступ на місто відбувається з трьох боків: з півночі, зі сходу та з півдня.

"Ворог хоче зайти в тил, щоб перекрити трасу на Запоріжжя, аби змусити відступити Сили оборони.", – розповів військовий оглядач.

Він підкреслив, що є інформація про контратаки Збройних Сил України на Курахівському напрямку, але на цей момент наслідки цих операцій залишаються невідомими.

Хто такий Денис Попович? Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

Ситуація на фронті - останні новини

Експерт з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке повідомляв, що українським захисникам загрожує новий котел в Донецькій області. За його словами окупанти одночасно просуваються до водосховища з південного заходу з боку Вугледару. Як зазначає Рьопке, через це над ЗСУ "нависла" загроза попадання в котел навколо міста Курахове, якщо вони не відступлять.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що найближчим часом російські окупанти можуть здійснити просування із намірами оточити Курахове з півдня та півночі великими півдугами.

Як раніше писав Главред, наступ окупаційних сил країни-агресора Росії у напрямку Покровська, що у Донецькій області, не дав ворогу бажаних результатів. Навпаки - армія РФ вичерпала чимало ресурсів у спробах захопити сусіднє Селидове.

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