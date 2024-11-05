Перші бої вже були: Умєров розказав деталі про перші зіткнення на фронті з корейцями

Міністр оборони України заявив, що кількість зіткнень найближчим часом буде збільшуватись.

https://glavred.net/ukraine/pervye-boi-uzhe-byli-umerov-rasskazal-detali-o-pervyh-stolknoveniyah-na-fronte-s-koreycami-10611503.html Посилання скопійоване

На фронті були перші зіткнення з північнокорейськими військовими / Колаж: Главред, фото: ОП, фото: ua.depositphotos.com

Головні тези:

На фронті відбулись перші зіткнення з північнокорейськими військовими

Кількість бойових зіткнень буде збільшуватись

РФ навчає корейців веденню сучасної війни

Українські військові вперше зіткнули на полі бою з північнокорейськими військами. Це були перші бої між ними після того, як КНДР відправила їх на допомогу Росії. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє Politico.

Він акцентував на тому, що поки між українськими військовими та корейцями були "маломасштабні зіткнення".

відео дня

Водночас він уникнув розкриття інших деталей та напрямки, на яких відбулись ці зіткнення. Однак уточнив, що найближчими тижнями кількість зіткнень буде більшою.

"Це були зіткнення. Ми очікуємо, що найближчими тижнями буде більше залучень (сил КНДР на фронті - УНІАН)", - сказав Умєров.

Керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у понеділок, 4 листопада, також розповідав про початок боїв проти корейців.

"Перші військові КНДР вже потрапили під обстріл на Курщині", - писав він.

Згодом він зазначив, що росіяни навчають веденню сучасної війни військових та офіцерів КНДР.

"КНДРівці у російській військовій формі, в російських підрозділах на Курщині. Їх навчають застосовувати FPV і дрони розвідки, а також принципи застосування Ланцетів. Також у росіян є подальші плани направлення російських інструкторів БПЛА у Пхеньян для тренування військових безпосередньо в КНДР", - розповів він.

Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

Війська КНДР на фронті в Україні - головні новини

Раніше Володимир Зеленський назвав, скільки військових КНДР перебуває в Курській області. Курська операція допомогла звільнити українських захисників із полону.

Як повідомлялося раніше, війська КНДР можуть не виправдати надій РФ. Раніше Північна Корея не посилала великих сухопутних військ за кордон.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, українська розвідка зафіксувала в Курській області РФ вже 11 тисяч військових КНДР. Їх кількість на території регіону збільшується.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред