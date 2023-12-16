У Путіна є план окупації України до 2026 року: які шанси диктатора - ISW

У Путіна нібито є військовий план із захоплення частини України до 2026 року / Колаж: Главред, фото: скріншот, МО РФ

Німецьке видання Bild опублікувало статтю, в якій з посиланням на дані розвідки описало військовий план російського диктатора Володимира Путіна щодо окупації України до 2026 року. Аналітики Американського Інституту вивчення війни проаналізували дані журналістів і оцінили, наскільки господареві Кремля вдасться реалізувати свої загарбницькі цілі.

Військовий план Путіна: у Bild дізналися деталі

Видання Bild, посилаючись на розвідувальні дані та джерела, пише про те, що Росія планує окупувати українську територію за межами чотирьох вже незаконно анексованих українських областей впродовж 2024-2026 років.

Зокрема, до кінця 2024 року країна-агресор планує захопити всю територію Донецької та Луганської областей і землі до річки Оскіл в Харківській області.

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Також Росія планує захопити значну частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, включаючи місто Харків, якщо це буде можливо, в 2025 і 2026 роках.

Росія планує захопити значну частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей / Фото: Bild

Bild з посиланням на інсайдерське джерело також заявило, що Росія планує окупувати значну частину Східної України, розташовану на схід від річки Дніпро, пвпродовж наступних 36 місяців.

Крім цього, Росія планує утримувати нинішню лінію фронту в Херсонській області вздовж річки Дніпро і стурбована лише тим, щоб не допустити просування українських сил на півдні України в напрямку окупованого Криму.

Що говорять аналітики Інституту вивчення війни

Цілі щодо захоплення Сходу України, озвучені Bild, збігаються з поточними локальними наступальними операціями Росії в Донецькій, Луганській та Харківській областях.

Аналітики ISW зазначають, що видання Bild раніше публікувало в основному точні дані розвідки про плани Росії щодо повномасштабного вторгнення в Україну в грудні 2021 року. Тоді прогнозувалося, що Росія нападе на Україну на півдні з Криму, з контрольованою Росією території на сході України та з півночі. Щоправда газета прогнозувала напад наприкінці січня або на початку лютого 2022 року.

ISW зазначив, що не може самостійно перевірити достовірність звітів Bild, але інформація про плани Росії щодо війни в Україні до 2026 року відповідає підготовці Росії до тривалих військових дій.

Російське військове командування здійснює довгострокову реструктуризацію і розширення з метою формування стратегічних резервів. Крім того, РФ поступово мобілізує свої збройні сили для ведення тривалої війни.

На думку військових аналітиків, повідомлення про середньо- та довгострокові плани Росії щодо окупації території за межами чотирьох незаконно анексованих територій також є правдоподібними, враховуючи те, що російські офіційні особи, зокрема президент Росії Володимир Путін, останнім часом повернулися до експансіоністської риторики, а російські війська продовжують наступальні операції з метою розширення своїх позицій в Харківській області.

Крім цього, російські офіційні особи зробили заяви про намір Росії окупувати та анексувати додаткову українську територію за межами нинішньої лінії фронту.

Про що ще йшлося в статті Bild

Видання зазначає, що загарбницькі плани Росії ґрунтуються на мобілізації російської оборонно-промислової бази, щорічних втратах близько 100 тис. військовослужбовців у виснажливих наступальних операціях, а також на можливому обранні нового президента США в 2024 році, який різко скоротить або припинить військову підтримку України.

Нещодавно ISW оцінив, що раптове припинення західної допомоги, ймовірно, рано чи пізно призведе до краху здатності України стримувати російських військових, і за такого сценарію російські війська можуть, врешті-решт, просунутися до західного українського кордону.

У Bild також повідомили, що Кремль планує покладатися на "фіктивні переговори", продовжуючи проводити наступальні операції, подібно до того, як Росія вела переговори про Мінські угоди в 2015 році, в той час як російські військові продовжували окупувати додаткові українські населені пункти.

Як повідомляв Главред, аналітики ISW нещодавно зазначали, що країна-агресор РФ не відмовилася від своїх цілей в Україні та не готова до переговорів з Києвом. Можливо Кремль планує захопити більше, ніж чотири області України.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що у Кремлі немає планів на продовження війни в 2025 році, однак вони можуть бути скориговані за підсумками 2024 року.

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