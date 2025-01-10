'Шкодить сама собі': у Польщі різко звинуватили Україну у 'втручанні у вибори'

Наразі "найбільшим промоутером вступу України до Європейського Союзу" є Польща, вважає депутат.

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Україна різко відповіла Навроцькому / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОПУ

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Польське МЗС має викликати українського посла

Яким чином Україна "втручається у вибори" Польщі

Депутат найбільшої опозиційної партії Польщі "Право і справедливість" та колишній заступник міністра юстиції Себастьян Калета повідомив, що опозиціонери в Польщі вважають заяву МЗС України з критикою кандидата у президенти Кароля Навроцького "втручанням у вибори".

З його слів, польське МЗС має викликати українського посла після заяв Києва, "оскільки це є втручанням у виборчий процес у Польщі".

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"Сподіваюся, що Міністерство закордонних справ Польщі також зверне увагу на той факт, що ми все ще маємо справу з героїзацією Української повстанської армії в багатьох місцях в Україні. Ми не можемо бути до цього байдужими. Водночас за допомогою України ми закриваємо очі на те, що в багатьох місцях публічно прославляються злочинці", - наголосив депутат в ефірі Polsat News.

Він заявив, що країною Європи, яка структурно фундаментально виступає проти вступу України до Європейського Союзу, є Німеччина, бо "вступ країни до Євросоюзу змінює баланс сил при голосуванні в Європейському Союзі. Центральна та Східна Європа тоді отримає - якщо вона порозуміється - додаткові інструменти у співтоваристві".

Калета також заявив, що наразі "найбільшим промоутером вступу України до Європейського Союзу" є Польща.

"Українська держава, яка таким чином реагує на суспільну дискусію в Польщі, шкодить сама собі", - підкреслив він.

Новини Польщі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Польща перейняла головування в Угорщини - стало відомо, чого чекає Україна. Андрій Сибіга овідомив, що лідерство Польщі, як партнера України у першому півріччі 2025 року в ЄС, повинно бути рішучим та з принциповою позицією щодо низки питань.

У Польщі запропонували заборонити в'їзд військовим з України. За словами польського політика Вітольда Туманович, Варшава не відправлятиме війська в Україну і не повинна допустити приїзду регулярних українських військових до Польщі. Українські солдати можуть нібито становити потенційну загрозу.

У Польщі заявили, що до мирних перемовин треба примушувати не Україну. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Росію потрібно примушувати до мирних переговорів, а не Україну.

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