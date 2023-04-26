У окупантів паніка через наступ ЗСУ, дружини офіцерів почали розпродавати майно - експерт

У окупантів склалася патова ситуація - з одного боку у них будуть ЗСУ, а з іншого - загороджувальні загони "кадирівців".

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У окупантів почалася паніка / 28 ОМБр, novynarnia.com

Росіяни бояться наступу прийдешнього наступу ВСУ - пропагандисти і дружини офіцерів вже почали панікувати, політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що судячи з телеграм-каналів пропагандистів і по тому, наскільки істерично вони хочуть тимчасового перемир'я, складається враження, що вони бояться.

"До речі, за моїми особистими джерелами, в Криму паніка і обвал ринку нерухомості, тому що саме дружини російських офіцерів, які, ймовірно, щось знають про стан їх армії, масово виставляють квартири на продаж. Це не може не радувати, але не будемо впадати в ейфорію і переоцінювати це", - заявив експерт.

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Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Дикий зазначив, що в окупантів склалася патова ситуація - з одного боку у них будуть ЗСУ, а з іншого - загороджувальні загони "кадирівців".

"Схоже, що росіяни дійсно сильно бояться нашого наступу, але в будь-якому випадку у них буде наказ стояти на смерть. І що переважить, цей наказ плюс кадировці з кулеметами за спиною - невідомо, бо практика загороджувальних загонів у них під час цієї війни чітко проявилася", - підсумував Дикий.

Контрнаступ армії України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів про те, що рішення про початок контрнаступу ЗСУ буде прийнято генеральним штабом в останній момент.

За словами чиновника, у командування є кілька сценаріїв проведення військової операції.

Згідно з даними Bloomberg, армія України може перейти в контрнаступ вже в травні.

ЗСУ здатні атакувати відразу на декількох напрямках. Співрозмовник американського агентства припустив, що українські війська можуть просунутися на 30 кілометрів на Мелітопольському напрямку, щоб взяти під вогневий контроль так званий "сухопутний коридор" окупантів в захоплений Крим.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що контрнаступ Збройних сил України буде успішним. Він акцентував увагу на тому, що армія в боях за Київ, Харків і Херсон вже показала свою здатність діяти ефективно при звільненні територій.

Дивіться відео ТСН, коли можна чекати контрнаступу ЗСУ:

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