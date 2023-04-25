У Зеленського призначили "кураторів" бригад контрнаступу ЗСУ - ЗМІ

В Офісі президента вважають, що такий підхід до комплектування бригад повинен максимально допомогти військовим.

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В Офісі президента призначили "кураторів" бригад контрнаступу ЗСУ / Фото: УНІАН, 1 ОБрСпН імені Івана Богуна

В Офісі президента України призначили бригадам майбутнього контрнаступу відповідальних "кураторів" з числа топ-чиновників і депутатів, які повинні допомогти їм "закрити" всі потреби. Про це пише Українська правда з посиланням на джерела.

За даними видання, на початку квітня на Банковій відбулася непублічна зустріч за участю глави ОП Андрія Єрмака і кількох заступників глави Офісу президента, керівників силових відомств, топ-менеджерів з державної банківської та енергетичної сфер, кількох міністрів і депутатів, які виявили свою ефективність під час повномасштабної війни. Імена присутніх не розголошуються. Кожен з присутніх отримав "персональне велике завдання від президента".

"Зеленський вирішив, що саме ці перевірені люди повинні зайнятися питанням комплектації нових бригад для контрнаступу. Після короткої доповіді Єрмака, його радник Дарина Зарівна роздала кожному присутньому по кілька аркушів паперу з інфографікою про потреби їхніх бригад", - йдеться у повідомленні.

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В ОПУ самі вирішили, кому і яку бригаду доручити.

"Учасники ж зустрічі відповідають за швидке комплектування – чого бригадам не вистачає, має бути знайдено "куратором". Неважливо як і де, але питання повинні бути закриті", – пишуть журналісти.

"Насправді це хороша ідея Зеленського. Це його люди, і вони зможуть реально швидко допомогти військовим. І президент ще й отримує інший канал зв'язку з цими бригадами безпосередньо, тому жодний військовий або чиновник не зможе доповідати на Банкову, що все прекрасно, коли насправді там у нього реальні проблеми. І це ви собі навіть не уявляєте який плюс", – пояснив УП один з членів команди президента.

Як стверджують співрозмовники видання в Офісі президента, такий підхід до комплектування бригад повинен максимально допомогти військовим.

Контрнаступ ЗСУ

Сили оборони України продовжують готуватися до контрнаступальної операції. Український народ вірить у перемогу і рішуче налаштований звільнити свої території. Ситуація на фронті складна, але українці не здаються. Про це заявив президент Володимир Зеленський 24 квітня.

Ексдиректор ЦРУ і колишній командувач силами США і НАТО в Афганістані Девід Петреус заявив, що майбутній контрнаступ Збройних сил України буде досить потужним. За його прогнозом, ЗСУ можуть піти вперед в кінці травня - на початку червня.

В Інституті вивчення війни вважають, що Росія може застосувати кораблі Чорноморського флоту, щоб спробувати відбити контрнаступальну операцію Сил оборони України на півдні, особливо в умовах просування бойових дій до узбережжя. Однак малоймовірно, що окупантам вдасться досягти своїх цілей. ЗСУ вже пошкодили всі три фрегати ЧФ РФ.

Видання The Guardian пише, що союзники очікують на початок контрнаступу ЗСУ до кінця весни. Вони переконані, що українським військовим вдасться досягти успіху. Однак союзники вважають, що вийти на кордони 1991 року Сили оборони не встигнуть і під контролем країни-агресора РФ залишиться частина українських територій. У зв'язку з цим союзники можуть почати підштовхувати Україну до "мирних" переговорів з РФ, підсумком яких може стати заморожування бойових дій.

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