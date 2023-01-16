В окупантів є ще сотні ракет Х-22, частину передала Україна в рахунок боргів за газ - Ігнат

Речник командування Повітряних сил ЗСУ наголосив, що в України немає засобів для збивання ракет Х-22.

Ігнат повідомив, що в окупантів є ще сотні ракет Х-22 / Командування ЗСУ, скріншот з відео

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські окупанти мають на озброєнні сотні ракет Х-22. Такі ракети були колись й в України. Але їх передавали Росії як оплату "боргів за газ".

"Мова йде про сотні ракет. Ракети Х-22 були і в нас на озброєнні. Ми передавали росіянам "борги за газ", у тому числі літаки Ту-22м3 і ті ракети також із ними. Також їх утилізували, різали на металолом. Частину віддали, частину порізали. Доля тих ракет, що вони, власне, "повертаються" в Україну. Це теж стало такими мемом на російських пабліках, що "ми вам возвращаєм". Ось це все, що треба знати про кровожерливість росіян", - сказав Ігнат під час брифінгу.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ наголосив, що в України немає засобів для збивання ракет Х-22.

"Вони, можливо, падали самі десь там, не долітаючи, тому що зрозуміло, що озброєння застаріло і багато залежить від його зберігання, наскільки воно може ефективно працювати, і чимало цих ракет просто падали в полях, не долітаючи до своїх цілей. Можливо, таким чином вони і попали у статистику збитих", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно військовий експерт Петро Черник заявив, що російським окупантам ще може вистачити ракет на 4-5 масованих ударів по Україні. За його словами, у країни-агресорки Росії є можливості виготовляти ракети по 40 штук на місяць, що становить загрозу для України. Експерт зауважив, що окупанти переважно використовують для атак на українські території ракети С-300, а також іранські дрони-камікадзе.

Раніше представник ГУР Андрій Юсов заявив, що російський диктатор Володимир Путін не планував вести війну проти України дуже довго, але тепер зрозумів, що його план швидкого захоплення нашої держави нездійсненний. Тому диктатор РФ зараз розглядає варіант ведення тривалих бойових дій на виснаження, і для цього він мобілізує усі резерви і ресурси.

Вас може зацікавити: