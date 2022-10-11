"У нас там все заміновано": експерт розповів, чи існує реальна загроза з боку Білорусі

Чи буде вторгнення Білорусі в Україну / Фото УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін намагається умовити самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка вступити у війну проти України. Таким чином РФ розхитує ситуацію на фронті. Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, повідомляє РБК-Україна.

"Ми чуємо інформацію знову про створення групи військ спільної російсько-білоруської. Це, можливо, якраз щоб і змінити ситуацію на фронті. Вони думають, що таким чином зможуть відтягнути частину українських військ з південного або східного напрямку на білоруський кордон", - сказав Мусієнко.

Наші військові готові до вторгнення з боку Білорусі і вже давно зміцнили північний кордон України.

"За наявною у мене інформацією, у нас там заміновано все що можливо на кордоні, і у нас там є наші війська, наші прикордонники. Вони готові до сценаріїв звідти давно. Якщо прийдуть, отримають по зубах - це точно. Але знову таки, ситуацію в динаміці побачимо, якщо Росія почне перекидати велику кількість якихось своїх мобілізованих на Білорусь, то можливо і потрібно буде (перекидати наші війська - Главред), наше командування, вони знають точно чисельність і розуміють все", - додав експерт.

Лукашенко у війні Росії проти України

Самозваний президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше говорив, що Мінськ підтримує Москву у війні проти України. За його словами, Білоруська Республіка нібито вірить в "демілітаризацію" Києва і побоюється нібито розміщення НАТО ядерної зброї на території української держави.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів на слова Лукашенка, який сказав, що у Києві нібито є "конфлікт між Зеленським і військовими". Чиновник підкреслив, що Лукашенко цілеспрямовано бреше з метою дестабілізації ситуації в Україні.

Колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов вважає, що Лукашенко намагається попросити у Путіна ядерну зброю. Для того, щоб на території країни, мовляв, не було впливу Заходу. Однак сам Путін навряд чи піде на такий крок.

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