'Помста': у Міноборони РФ зробили цинічну заяву про ракетний удар по Києву

Внаслідок російської атаки по Києву відомо про чотирьох загиблих і трьох постраждалих.

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РФ атакувала Київ ракетами / колаж: Главред, фото: Главред, ДСНС

У міністерстві оборони країни-агресорки Росії зробили чергову цинічну заяву, нібито ракетний удар, який за ніч забрав життя трьох людей у ​​Києві, став помстою. Окупанти також заявили, про жорстку відповідь на українську атаку на початку тижня з використанням тактичних ракет ATACMS, вироблених у США.

"У п’ятницю, 17 січня, в міноборони РФ пообіцяли вжити заходів у відповідь на те, що українські сили випустили шість снарядів по невказаним "об’єктам" у Бєлгородській області поблизу державного кордону. Водночас, українська сторона застосування зброї не підтвердила", - пише Bloomberg.

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Ракетна атака по Києву 18 січня

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що вранці 18 січня РФ масовано вдарила по Києву. Внаслідок атаки відомо про чотирьох загиблих і трьох постраждалих. У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламку, попередньо без займання. Зафіксовано також падіння уламків в Деснянському районі.

У ніч на 18 січня РФ запустила 4 ракети і 39 дронів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити дві балістичні ракети – обидві на Київщині. Також було збито 24 дрони. 14 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, без негативних наслідків, повідомили у ЗСУ.

У Повітряних силах ЗСУ пояснили, чому в Києві значні руйнування після атаки РФ. Юрій Ігнат розповів, що обидві балістичні ракети, які летіли на Київ, були збиті, це підтверджено засобами об’єктивного контролю. На жаль, є загиблі через падіння фрагментів балістичних ракет у Шевченківському районі міста.

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