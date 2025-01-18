'Помста': у Міноборони РФ зробили цинічну заяву про ракетний удар по Києву

У міністерстві оборони країни-агресорки Росії зробили чергову цинічну заяву, нібито ракетний удар, який за ніч забрав життя трьох людей у Києві, став помстою. Окупанти також заявили, про жорстку відповідь на українську атаку на початку тижня з використанням тактичних ракет ATACMS, вироблених у США.
"У п’ятницю, 17 січня, в міноборони РФ пообіцяли вжити заходів у відповідь на те, що українські сили випустили шість снарядів по невказаним "об’єктам" у Бєлгородській області поблизу державного кордону. Водночас, українська сторона застосування зброї не підтвердила", - пише Bloomberg.
Ракетна атака по Києву 18 січня
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що вранці 18 січня РФ масовано вдарила по Києву. Внаслідок атаки відомо про чотирьох загиблих і трьох постраждалих. У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламку, попередньо без займання. Зафіксовано також падіння уламків в Деснянському районі.
У ніч на 18 січня РФ запустила 4 ракети і 39 дронів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити дві балістичні ракети – обидві на Київщині. Також було збито 24 дрони. 14 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, без негативних наслідків, повідомили у ЗСУ.
У Повітряних силах ЗСУ пояснили, чому в Києві значні руйнування після атаки РФ. Юрій Ігнат розповів, що обидві балістичні ракети, які летіли на Київ, були збиті, це підтверджено засобами об’єктивного контролю. На жаль, є загиблі через падіння фрагментів балістичних ракет у Шевченківському районі міста.
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