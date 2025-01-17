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Повторить долю СРСР: Ягун розкрив неочікуваний сценарій розпаду Росії

Юлія Закрепа
17 січня 2025, 19:30
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У Росії змінюється етнічний склад російської країни - чим це загрожує.
Повторить долю СРСР: Ягун розкрив неочікуваний сценарій розпаду Росії
Росія може повторити долю СРСР / колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Ключові тези Ягуна:

  • Росія просто не може існувати в її нинішньому вигляді
  • Коли сучасна Росія почне тріщати по швах

На сайті Главред відбувся чат із колишнім заступником голови СБУ, генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном. Експерт розповів, чи є на сьогодні передумови, які б свідчили про те, що Росія надалі не збережеться в її нинішніх кордонах і, чи повторить долю СРСР.

Колишній заступник голови СБУ заявив, що країна-агресорка Росія просто не може існувати в її нинішньому вигляді, тим більше в умовах постійної турбулентності.

"Не може і все. Росія зараз робить те саме, що передувало розпаду Російської імперії і Радянського Союзу, наприклад, наполягає, що рідної мови не існує - є народна мова", - розповів Ягун.

"Історія циклічна, і вона знову повториться. Не сьогодні-завтра сучасна Росія почне тріщати по швах. Тому що протиріччя, які проглядаються, особливо на Кавказі в національних республіках, не можуть минутися безслідно. Зауважте, як змінюється етнічний склад російської країни: в найближчі 10-15 років православна Росія стане мусульманською. Саме тому в РФ і почалася істерія щодо демографії, саме тому вони розгорнули кампанію щодо підвищення народжуваності. Але жінки - це не машини, тож навіть за гроші вони зможуть багато народжувати", - додав Ягун.

Він також вважає, що у Росії скоро навіть Храм Василія Блаженного перетворять на мечеть.

Дивіться відео розмови з генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном:

Новини Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Валерій Рябих розповів, що країна-агресорка Росія не може протистояти ударам ЗСУ по нафтобазах РФ. Одним із напрямків ЗСУ є знищення можливостей логістичного забезпечення військ, зокрема пального, яке є життєво важливим ресурсом для армії на полі бою.

В Росії ввели режим надзвичайної ситуації через удар України. У ніч на середу, 8 січня, Сили оборони України атакували нафтобазу "Комбінат Кристал" в Енгельсі Саратовської області Росії. Після удару на об'єкті почалась "повторна детонація". У соціальних мережах люди почали скаржитись на сильний запах гару.

Стало відомо, що у Росії більше не вірять в перемогу у війні. На відміну від офіційної риторики Кремля, російські експертні кола не вважають перемогу РФ чи військову поразку України базовими сценаріями для 2025 року. Для реалізації "переможного" сценарію Москві цього року потрібні значні додаткові ресурси.

Хто такий Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

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