Вибух чули всі Суми: РФ атакувала місто ракетою, є жертви

Російські окупанти вдарили ракетою по інфраструктурі передмістя Сум. Потужний вибух чули у багатьох районах обласного центру. Внаслідок цього є жертви. Про це повідомляє Сумська ОВА.
"На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні.
Згодом стало відомо про те, що внаслідок обстрілу загинула жінка 1987 року народження. Вона отримала множинні поранення несумісні з життям.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблої. Ліквідація наслідків атаки росіян триває. Бережіть себе та рідних, дотримуйтесь правил безпеки", - додали в ОВА.
На фото, яке з'явилось у Мережі, видно, що загибла жінка просто їхала на велосипеді, коли РФ вдарила по місту ракетою.
Що таке крилата ракета?
Крилата ракета (КР) - ракетна зброя одноразового запуску, наземного, повітряного і морського базування, траєкторія польоту якого визначається аеродинамічною підйомною силою крила, тягою двигуна і силою тяжіння.
В даний час є безпілотною зброєю, повідомляє "Вікіпедія".
Можлива атака РФ на Суми - останні новини
Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що російські окупанти мають план захоплення Харкова або Сум. Однак невідомо, чи здатен ворог реалізувати ці плани наявними в нього силами.
Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі.
Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня".
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