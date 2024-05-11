Вибух чули всі Суми: РФ атакувала місто ракетою, є жертви

Російська ракета вбила жінку, яка їхала на велосипеді під час удару.

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Російська ракета в Сумах вбила жінку / Колаж: Главред, фото: pixabay, Міноборони РФ

Російські окупанти вдарили ракетою по інфраструктурі передмістя Сум. Потужний вибух чули у багатьох районах обласного центру. Внаслідок цього є жертви. Про це повідомляє Сумська ОВА.

"На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо про те, що внаслідок обстрілу загинула жінка 1987 року народження. Вона отримала множинні поранення несумісні з життям.

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"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблої. Ліквідація наслідків атаки росіян триває. Бережіть себе та рідних, дотримуйтесь правил безпеки", - додали в ОВА.

На фото, яке з'явилось у Мережі, видно, що загибла жінка просто їхала на велосипеді, коли РФ вдарила по місту ракетою.

Російська ракета в Сумах вбила жінку / фото: Кордон.Медіа

Що таке крилата ракета? Крилата ракета (КР) - ракетна зброя одноразового запуску, наземного, повітряного і морського базування, траєкторія польоту якого визначається аеродинамічною підйомною силою крила, тягою двигуна і силою тяжіння.

В даний час є безпілотною зброєю, повідомляє "Вікіпедія".

Можлива атака РФ на Суми - останні новини

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що російські окупанти мають план захоплення Харкова або Сум. Однак невідомо, чи здатен ворог реалізувати ці плани наявними в нього силами.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі.

Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня".

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