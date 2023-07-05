У захисника Азовсталі 'Калини' народилася дочка

Дівчинку назвали Квітославою. Антоніна Паламар назвала народження дочки "подарунком від Бога".

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У Святослава "Калини" Паламара народилася дочка Квітослава / Колаж: Главред, фото: instagram.com/azovstalfamilies, pixabay.com

У родині заступника командира полку "Азов" Святослава "Калини" Паламара - поповнення. Його дружина Антоніна 2 липня народила дочку.

Дівчинку назвали Квітославою, повідомляють на сторінці Асоціації сімей захисників "Азовсталі" в Instagram.

"Асоціація сімей захисників "Азовсталі" вітає щасливих батьків з поповненням в сім'ї та вірить в те, що Калина дуже скоро повернеться в Україну і зможе зустрітися зі своєю сім'єю", – додали в публікації.

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Антоніна Паламар назвала народження дочки "подарунком від Бога".

"Він дуже щасливий", – сказала вона про реакцію чоловіка.

Антоніна Паламар 2 липня народила дочку / скріншот

Де зараз захисники Азовсталі

Україна повернула з російського полону частину захисників Азовсталі під час обміну 21 вересня 2022 року. Тоді вдалося звільнити 215 осіб, включаючи командирів "Азова". Проте останніх інтернували до Туреччини.

П'ять командирів будуть під особистою протекцією президента Туреччини до кінця війни. У Туреччині знаходяться:

Як повідомляв Главред, українська захисниця, снайпер з позивним "Жанна Д'арк" Євгенія Емеральд 14 квітня народила дівчинку. На парних пологах був присутній тато дитини – воїн ЗСУ Євген Стіпанюк.

16 квітня захисницю України виписали з пологового будинку. Під час виписки поруч з Євгенією був її чоловік Євген Стіпанюк і старша дочка Жасмин, а також мама Жанна Феліксівна та близькі.

Нагадаємо, в одній з лікарень міста Дніпро відбулося весілля - тяжкопоранений військовослужбовець Михайло одружився зі своєю 20-річною коханою.

22-річний захисник України в березні боєць отримав важку мінно-вибухову травму в Донецькій області. Завдяки зусиллям і професіоналізму лікарів, військовослужбовець прийшов до тями, проте попереду у нього ще тривала реабілітація. Кохана бійця, 20-річна Дарина, одразу ж після стабілізації стану бійця вирішила зробити йому пропозицію.

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